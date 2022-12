FAO: Preços mundiais dos alimentos permanecem estáveis em novembro

Os preços mundiais dos alimentos continuaram estáveis em novembro, com uma queda nos preços dos grãos ligada à extensão do corredor marítimo do Mar Negro, anunciou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (2).

O Índice de Preços dos Alimentos da FAO, que acompanha a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, caiu ligeiramente em relação ao nível de outubro e "está apenas 0,3% acima do nível de novembro de 2021".

O Índice de Preços dos Cereais da FAO caiu 1,3% em novembro, com o trigo em baixa de 2,8% e o milho 1,7%, "em parte como resultado da extensão do acordo sobre as exportações ucranianas de grãos pelo Mar Negro".

O Índice de Preços dos Óleos Vegetais, por outro lado, "subiu 2,3% em novembro, encerrando sete meses consecutivos de queda", informa a FAO, impulsionado pelos aumentos do óleo de palma e da soja.

