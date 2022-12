EUA 'decepcionado' com adiamento russo de reunião sobre tratado de armas nucleares

Os Estados Unidos manifestaram nesta sexta-feira (2) sua decepção após a Rússia adiar as conversas sobre o controle de armas nucleares e expressaram sua disposição para negociar, apesar das altas tensões pela guerra da Ucrânia.

Rússia e EUA iriam se reunir em 29 de novembro no Cairo para debater o Novo START, o último grande tratado de desarmamento entre as duas maiores potências nucleares do mundo, marcando um contato incomum desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que a Rússia postergou "abrupta e unilateralmente" a reunião e que qualquer sugestão de que os EUA são responsáveis por esse adiamento é "totalmente falsa".

"Seguimos prontos para nos reunirmos com a Rússia no órgão de implementação do Tratado Novo START", afirmou Price a jornalistas. "Estamos comprometidos com palavra e trabalho e instamos a Rússia a demonstrar o mesmo".

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia culpou na terça-feira a "toxicidade e animosidade" dos Estados Unidos pelo adiamento das negociações e não comunicou uma nova data para o encontro.

