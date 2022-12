Elton John será a principal atração do Festival de Glastonbury em sua turnê de despedida

O cantor britânico Elton John será o principal nome do Festival de Glastonbury em 25 de junho de 2023, durante sua turnê de despedida no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira a organização do evento britânico.

Esta será a primeira vez que Elton John, de 75 anos, se apresentará em Glastonbury, destacou no Twitter Emily Eavis, organizadora e filha do fundador do festival, que acontece no sudoeste da Inglaterra.

"Encerraremos o festival com este grande momento em nossas histórias, com a maior de todas as despedidas", afirmou.

O astro britânico fez seu último show nos Estados Unidos, parte da turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road", no mês passado em Los Angeles.

