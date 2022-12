De virada, Coreia do Sul vence Portugal por 2 a 1 e está nas oitavas de final da Copa

A Coreia do Sul venceu a seleção portuguesa de virada por 2 a 1 nesta sexta-feira (2) e o resultado garantiu as duas equipes nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Portugal abriu o placar ainda no primeiro tempo com Ricardo Horta (6), mas Young-Gwon (27) e Hwang Hee-chan (90+1) garantiram a vitória para os 'Tigres da Ásia'.

O resultado, por sua vez, determinou a eliminação do Uruguai, que mesmo ganhando de Gana por 2 a 0, estava empatado em pontos com os sul-coreanos, mas ficaram atrás na quantidade de gols marcados (quatro da Coreia do Sul contra dois dos uruguaios).

