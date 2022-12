"Com sua volta toda a equipe melhora", diz Richarlison sobre Neymar

O atacante Richarlison manifestou sua torcida pelo possível retorno do craque Neymar nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira em Lusail após a derrota de 1 a 0 para Camarões.

"Ele treinou hoje e já está bem avançado. Espero que ele volte. Todos viram a falta que ele fez nesses últimos dois jogos. Acho que com a volta dele meu papel lá na frente melhora, toda a equipe melhora", observou.

Neymar, presente nesta sexta-feira no estádio Lusail, só disputou o primeiro jogo do Mundial devido a uma lesão no tornozelo direito.

Richarlison, autor de uma dobradinha no primeiro jogo contra a Sérvia (2-0), não jogou nesta sexta-feira, deixando a posição de centroavante para Gabriel Jesus.

"A derrota pode servir para a gente também. Para entrar ligado agora que os juízes estão aumentando o tempo. Não tem tempo para ficar lamentando, agora é mata-mata", disse ele sobre o começo da próxima fase.

"A Coreia é uma equipe agressiva, forte. Não pode ter erro. Querendo ou não, hoje a gente ligou o alerta", concluiu.

