Brasil perde para Camarões (1-0), mas passa em 1º do Grupo G e enfrenta Coreia do Sul nas oitavas

O Brasil encerrou sua campanha na primeira fase da Copa do Mundo do Catar com uma derrota por 1 a 0 para Camarões nesta sexta-feira, no estádio Lusail, mas se manteve na liderança do Grupo G, que também teve a classificação da Suíça.

O capitão camaronês, Vincent Aboubakar, fez de cabeça o gol da vitória dos 'Leões Indomáveis' aos 47 minutos do segundo tempo, quebrando uma invencibilidade de 17 jogos da Seleção Brasileira, que não perdia desde a final da Copa América de 2021.

raa/psr

