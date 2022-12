Biden quer alterar calendário das primárias democratas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs alterar o calendário das primárias do Partido Democrata, o que fortaleceria a influência do voto dos afro-americanos no momento de escolher um candidato para as eleições presidenciais.

Biden, de 80 anos, que pretende se candidatar a um novo mandato, sugeriu a mudança em carta enviada na quinta-feira (1º) ao comitê encarregado das regras de funcionamento do Partido Democrata.

Historicamente, o longo processo das primárias tem início no estado de Iowa, que conta com um sistema de votação atípico que dá uma influência desproporcional a este pequeno estado rural com população predominantemente branca.

Biden sugere, ao contrário, que as primárias comecem no estado da Carolina do Sul (sul), que tem grande população afro-americana.

Nas eleições presidenciais de 2020, Biden perdeu nas primárias de Iowa, New Hampshire e Nevada, antes de vencer na Carolina do Sul, o que lhe permitiu mudar o rumo e ser o escolhido para enfrentar o republicano Donald Trump.

Para justificar sua proposta, Biden alega que se tornou impossível conseguir a indicação do Partido Democrata sem o apoio amplo dos eleitores que não forem brancos, sejam eles afro-americanos, hispânicos, de ascendência asiática ou com origem nas ilhas do Pacífico.

"Durante décadas, os eleitores negros em particular foram a coluna vertebral do Partido Democrata, mas foram relegados ao final do processo das primárias", disse.

"É hora de deixar de dar por certo estes eleitores, é hora de dar-lhes um voto mais visível e antecipado no processo", acrescentou.

