Ucrânia limitará atividades de organizações religiosas vinculadas à Rússia

A Ucrânia limitará as atividades de organizações religiosas que têm vínculos com a Rússia, garantiu nesta quinta-feira (1º) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em seu discurso diário.

"O Conselho de Segurança Nacional e Defesa deu instruções ao governo para que proponha um projeto de lei [ao parlamento] sobre a proibição das atividades na Ucrânia de organizações religiosas afiliadas a centros de influência na Rússia", disse o presidente.

"Os responsáveis pela segurança nacional devem intensificar as medidas para identificar e combater as atividades subversivas dos serviços especiais russos no espaço religioso da Ucrânia", acrescentou.

A Ucrânia estava sob a liderança espiritual de Moscou desde pelo menos o século XVII, mas parte da Igreja ortodoxa ucraniana rompeu com Moscou em 2019 pela anexação russa da Crimeia e o apoio aos separatistas em Donbass.

Como consequência da invasão russa da Ucrânia, a Igreja ortodoxa ucraniana respaldada por Moscou cortou seus vínculos com a Rússia. A decisão representou um movimento histórico contra as autoridades espirituais russas.

O patriarca Kiril, líder da Igreja ortodoxa russa, disse em outubro que o presidente russo, Vladimir Putin, havia sido colocado por "Deus" no "poder".

