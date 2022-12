Tesouro dos EUA disponibiliza declarações fiscais de Trump ao Congresso

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que cumpriu uma ordem da Suprema Corte que autorizou a transferência das declarações fiscais do ex-presidente Donald Trump ao Congresso há 10 dias.

Trump, de 76 anos, que anunciou recentemente que concorrerá à presidência dos Estados Unidos novamente em 2024, recusou-se a divulgar suas declarações de impostos enquanto esteve no cargo entre 2017 e 2021, como todos os presidentes fizeram desde a década de 1970. O ex-presidente republicano recorreu aos tribunais para bloquear um pedido feito por uma comissão especial do Congresso.

No entanto, no início de novembro, a Suprema Corte abriu caminho para que suas declarações fiscais fossem entregues ao Comitê de Meios e Recursos da Câmara de Representantes, de maioria democrata.

"O Tesouro cumpriu a decisão judicial da semana passada", disse um porta-voz do departamento à AFP.

O Tesouro não informou se o Comitê teve acesso aos documentos, segundo um funcionário. Os membros do comitê não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Esse comitê legislativo tenta obter as declarações fiscais de Trump e entidades empresariais relacionadas ao magnata do setor imobiliário no período 2015-2020.

A decisão da Suprema Corte veio com apenas algumas semanas restantes do atual mandato do Congresso. Em janeiro, os legisladores republicanos controlarão a Câmara depois de obter uma pequena maioria nas eleições de meio de mandato de 8 de novembro.

