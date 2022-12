Técnico Roberto Martínez anuncia saída da seleção da Bélgica

O técnico Roberto Martínez anunciou nesta quinta-feira sua saída do comando da seleção da Bélgica, depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, selada após o empate em 0 a 0 com a Croácia.

"Estou me despedindo da seleção nacional e faço isso com grande emoção", declarou o treinador espanhol, à frente da equipe desde 2016.

A Bélgica, segunda colocada no ranking da Fifa, desperdiçou várias chances claríssimas com Romelu Lukaku no segundo tempo contra a Croácia e deixa o torneio tendo marcado apenas um gol em seus três jogos pelo Grupo F.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje estávamos preparados, criamos oportunidades e não há o que lamentar da nossa parte", afirmou Martínez à BBC. "Estamos fora, mas podemos sair com a cabeça erguida".

"A geração de ouro está fazendo algo para que surja uma nova geração. Não são só os nomes que entram em campo. O legado pode ficar por muitas vias", concluiu o treinador.

cfe/pm/psr/cb

Tags