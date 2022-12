Taxa de desemprego na zona do euro atinge novo mínimo histórico em outubro

A taxa de desemprego na zona do euro atingiu um novo mínimo histórico em outubro e caiu para 6,5% da população ativa, depois de ter atingido 6,6% em setembro - de acordo com dados do Eurostat divulgados nesta quinta-feira (1º).

O indicador atingiu o menor nível desde que o Escritório Europeu de Estatísticas começou a compilar a série de dados em abril de 1998.

Para a União Europeia como um todo, a taxa de desemprego também caiu em outubro, para um recorde de 6%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A desaceleração do crescimento induzida pela guerra na Ucrânia e o impacto da inflação, que pesam sobre as perspectivas da economia para os próximos meses, ainda não influenciaram os dados de emprego.

A Comissão Europeia - que projeta uma contração do PIB na zona do euro e na UE no trimestre em curso e nos primeiros meses de 2023 - comemorou a resiliência do mercado de trabalho.

Um total de 12,95 milhões de homens e mulheres estavam desempregados nos 27 países que compõem a UE e, destes, 10,87 milhões eram trabalhadores dos 19 países que compartilham a moeda única.

Os jovens continuam a ser o grupo mais afetado, e a taxa de desemprego da população ativa com menos de 25 anos atingiu 15,1% em outubro na UE, e 15%, na zona do euro.

aro/jca/an/zm/tt

Tags