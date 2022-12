SpaceX volta a adiar lançamento de módulo lunar japonêss

A SpaceX adiou novamente o lançamento de um foguete que transportará o primeiro módulo lunar privado, uma missão liderada por uma empresa japonesa.

Um foguete Falcon 9 deveria decolar às 3H37 (5H37 de Brasília) desta quinta-feira da base de Cabo Canaveral, no estado da Flórida (sudeste dos Estados Unidos), mas a SpaceX afirmou que a operação teve que ser adiada para novas verificações.

"Após verificações adicionais do veículo de lançamento e da revisão da data, desistimos do lançamento de quinta-feira do @ispace_inc's HAKUTO-R Mission 1. Uma nova data de lançamento será anunciada quando confirmada", tuitou a empresa de Elon Musk.

Até hoje, apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície lunar.

A missão foi planejada pela empresa japonesa ispace e é a primeira de um programa que recebeu o nome Hakuto-R.

O módulo pousaria por volta de abril de 2023 no lado visível da Lua, na cratera Atlas, segundo a empresa.

O adiamento aconteceu depois que o lançamento já havia sido adiado por um dia devido a verificações adicionais antes do voo, de acordo com um anúncio da SpaceX e da ispace na manhã de quarta-feira.

A missão transporta um veículo do tipo rover de 10 quilos que recebeu o nome Rashid e foi construído pelos Emirados Árabes Unidos.

O país do Golfo é rico em petróleo e entrou recentemente na corrida espacial, mas já registrou alguns sucessos, incluindo o eivo de uma sonda à Marte em 2020.

