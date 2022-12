Pulisic fará "todo o possível" para se recuperar até as oitavas do Mundial

O atacante Christian Pulisic, principal jogador dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira que fará todo o possível para estar recuperado da lesão que sofreu contra o Irã e pronto para as oitavas de final, contra a Holanda, no sábado.

Na última terça-feira, Pulisic se chocou com o goleiro iraniano no gol da vitória dos americanos, que garantiu a classificação da equipe na fase de grupos.

O atacante do Chelsea, de 24 anos, foi substituído no intervalo e levado a um hospital para passar por exames médicos, que constataram uma contusão pélvica.

"Vi como Weston (McKennie) lançou uma grande bola por cima e tive a chance de ganhar do zagueiro", disse Pulisic sobre a jogada do gol.

"Levei uma joelhada na pélvis, não foi nada agradável. Obviamente estou com dores, mas me sinto melhor", explicou o jogador em entrevista coletiva em Doha.

"Agora vou me reunir com o departamento médico e tomar uma decisão", afirmou. "Vamos avaliar dia a dia, fazendo tudo o que estiver ao meu alcance para entrar em campo no sábado".

Caso vença a Holanda, os Estados Unidos avançarão às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 20 anos.

