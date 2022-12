Notre-Dame de Paris mantém 2024 como data de reabertura

As autoridades encarregadas da reconstrução da catedral de Notre-Dame de Paris mantêm 2024 como data de reabertura, informa um comunicado oficial publicado nesta quinta-feira (1º).

"Estamos caminhando firmemente para a reabertura da catedral em 2024", explicou o general Jean-Louis Georgelin, que dirige as obras de reconstrução do templo, que sofreu um incêndio em 2019.

A promessa de reabertura em 2024 foi lançada pelo presidente francês Emmanuel Macron na mesma noite do incêndio, que destruiu o teto da catedral e danificou partes de seu interior, em 15 de abril de 2019.

"A reconstrução da primeira abóbada que desabou representa uma etapa importante, e a decoração interna está recuperando toda a sua beleza", explicou o general Georgelin.

O comunicado cita ainda "um relatório recente tornado público em outubro de 2022" pelo Tribunal de Contas francês, que assegurou que "parecem reunidas as condições para a reabertura da catedral em 2024".

A gigantesca obra de reconstrução da centenária catedral parisiense tem sofrido inúmeros atrasos, principalmente devido ao chumbo derretido, que exigiu uma profunda campanha de descontaminação do local e arredores, e depois pela pandemia de covid-19, bem como a achados arqueológicos no subsolo do templo.

