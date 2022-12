Migrantes resgatados de leme de navio pedem asilo na Espanha

Trio de nigerianos sobreviveu a viagem de 4.600 quilômetros e 11 dias de duração até as Ilhas Canárias acomodados precariamente em cima do leme de um petroleiro.Os três migrantes nigerianos que foram encontrados sobre o leme de um petroleiro após uma viagem marítima de 11 dias de Lagos, Nigéria, para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, pediram asilo na Espanha, informou nesta quarta-feira (30/11) um porta-voz do governo espanhol. Os três homens foram resgatados na segunda-feira pela Guarda Costeira da Espanha após serem avistados sobre o leme do navio Alithini II. Em seguida, foram transferidos com sintomas de desidratação e hipotermia para dois hospitais na ilha de Gran Canaria. Um deles permanece internado enquanto os outros dois foram liberados, disseram as autoridades espanholas. De acordo com a lei espanhola, a menos que os nigerianos peçam asilo ou sejam menores de idade, o armador ou agente responsável pelo navio deve devolvê-los ao seu ponto de partida – neste caso, Lagos. Agora, com o pedido de asilo, o navio está livre para deixar o porto novamente. A identidade dos requerentes de asilo e os seus motivos para sair da Nigéria não foram divulgados. ONG intervém Na quarta-feira, a organização de direitos humanos Walking Borders divulgou um comunicado exigindo que o governo espanhol suspendesse o possível retorno dos clandestinos à Nigéria. A declaração foi divulgada após denúncias de que as autoridades espanholas haviam encaminhados dois dos homens de volta ao navio para um potencial retorno à Nigéria. A ONG defendeu que eles fossem colocados sob o programa humanitário do governo espanhol para migrantes e tivessem a oportunidade de pedir asilo. A Guarda Costeira da Espanha compartilhou uma foto comovente que viralizou nesta semana e mostra os três homens sentados precariamente em cima do leme do navio, com os pés a apenas alguns centímetros da superfície da água. De acordo com o site de rastreamento MarineTraffic, o navio Alithini II, que navega com a bandeira de Malta, deixou Lagos, na Nigéria, em 17 de novembro e chegou a Las Palmas na segunda-feira. A distância entre os portos é de aproximadamente 4.600 quilômetros. jps/bl (AP)