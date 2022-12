Marrocos enfrenta Canadá e só depende de si para voltar às oitavas 36 anos depois

Em suas cinco participações anteriores em Mundiais, o Marrocos só foi às oitavas de final em uma, na Copa do México-1986, e nesta quinta-feira, às 18h locais (15h de Brasília) tem uma grande oportunidade de voltar a avançar, com um duelo contra o já eliminado Canadá, no estádio Al Thumama, em Doha.

Será no encerramento da terceira rodada do grupo F, onde o Marrocos só depende de si para cumprir a missão, sendo que até um empate basta.

A seleção do norte da África chega ao encerramento da chave com 4 pontos, no segundo lugar, empatada com a Croácia e à frente da Bélgica (3 pontos) e do já eliminado Canadá (sem pontos).

Uma vitória classifica os marroquinos para as oitavas, como primeiros ou segundos do grupo. O empate basta para avançar em segundo e uma derrota o faz depender do resultado entre belgas e croatas, que jogam ao mesmo tempo na outra partida do grupo.

"Ainda não ganhamos nada. Obviamente estou feliz com essa vitória, mas temos que nos recuperar. O Canadá é um time muito bom e para vencê-los teremos que manter esse espírito de luta", disse o treinador dos 'Leões do Atlas', Walid Regragui, após a vitória na segunda rodada sobre a favorita Bélgica, segunda colocada no ranking da Fifa.

Na primeira rodada, o Marrocos havia empatado sem gols com a Croácia de Luka Modric, atual vice-campeã mundial.

Por isso, o duelo contra o Canadá, 41º do ranking mundial e sem chances de avançar depois de ter perdido nas duas primeiras rodadas, se apresenta inicialmente como o menos difícil da primeira fase para a seleção norte-africana, onde a geração de Hakim, Ziyech, Achraf Hakimi e companhia esperam repetir o feito de seus antecessores de 36 anos atrás.

Naquela ocasião, o Marrocos foi o líder de um grupo em que empatou com Polônia e Inglaterra, antes de vencer Portugal na última rodada. Nas oitavas de final, foi eliminado pela Alemanha Ocidental (1-0) e a chegada a essa fase é, por enquanto, o recorde da equipe na principal competição do futebol.

O Marrocos também tem uma das maiores e mais entusiasmadas torcidas no Catar, o que representa um incentivo a mais para uma seleção que chegou às quartas de final no início do ano na Copa Africana de Nações, mas tem uma confiança especial na atual geração.

Diante dos marroquinos estará um Canadá que disputa o seu segundo Mundial e que, apesar de ter sido um dos primeiros a ser eliminado matematicamente no torneio, deixou uma imagem positiva.

Em algumas ocasiões colocou contra as cordas a Bélgica (3ª colocada na Copa de 2018), para quem acabou perdendo por apenas 1 a 0 e num jogo em que teve o domínio em vários momentos.

Na segunda rodada, abriram o placar com um gol de Alphonso Davies, o primeiro da história do Canadá num Mundial, antes de o time croata engrenar e começar a trabalhar a todo o vapor, vencendo por 4 a 1.

"Mostramos que podemos competir contra os melhores. Estou orgulhoso do que meus meninos fizeram. Ficaremos desapontados, é normal porque somos competidores, mas escrevemos um pedaço da história esportiva de nosso país", disse o treinador, o inglês John Herdman.

A meta agora para o Canadá é sair do torneio com uma vitória de honra e mostrar ao mundo que está avançando antes da Copa do Mundo de 2026 que organiza juntamente com Estados Unidos e México.

"Falta uma partida, contra o Marrocos. Queremos um resultado, uma vitória do Canadá e mostrar ao país que estamos no caminho certo para 2026", garantiu o técnico.

