Lavrov critica declarações do papa Francisco sobre minorias russas

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descreveu nesta quinta-feira as declarações do papa Francisco sobre as "cruéis" minorias étnicas russas que participam da intervenção militar na Ucrânia como pouco cristãs.

"O papa Francisco recentemente fez declarações incompreensíveis, nada cristãs, designando duas nacionalidades na Rússia, para dizer que atrocidades em combate militar podem ser esperadas delas", disse o chanceler russo em entrevista coletiva.

