Idoso perde 20.000 francos na rua e casal devolve dinheiro na Suíça

Um senhor que perdeu 20.000 francos suíços em dinheiro ao voltar do banco para casa ficou aliviado quando um casal apareceu em sua porta e devolveu o dinheiro - informou a polícia suíça nesta quinta-feira (1º).

O homem idoso e surdo foi ao banco na cidade de Martigny, no sul da Suíça, e sacou 20.000 francos suíços (US$ 21.260). Ao chegar em casa, porém, percebeu que o envelope com o dinheiro havia desaparecido.

Supondo que o envelope teria sido furtado no caminho de casa, ele foi à polícia para reportar a ocorrência, disse a polícia da região sul de Wallis, em um comunicado.

Descobriu-se, no entanto, que ele não foi vítima de crime, mas simplesmente deixou o envelope cair no chão ao entrar em seu carro, estacionado em frente ao banco.

Um casal encontrou o envelope que, além do grosso maço de notas bancárias, continha um comprovante de saque, com o endereço do homem.

Eles foram até sua casa e devolveram todo dinheiro ao dono.

O senhor ficou tão aliviado e agradecido que deu ao casal 500 francos, disse a polícia, elogiando a "linda história de honestidade cidadã".

