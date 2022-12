Futebol alemão precisa de mudanças, diz Flick após segunda eliminação na fase de grupos em Copas

O futebol da Alemanha precisa passar por mudanças, disse o técnico alemão, Hansi Flick, após ser eliminado nesta quinta-feira da Copa do Mundo do Catar na fase de grupos.

"O resultado não mente, mas temos jogadores que atuam nos melhores clubes do mundo, e temos qualidade", disse o técnico na coletiva de imprensa após a partida contra a Costa Rica, vencida por 4 a 2 por sua seleção.

"Acho que para o futuro do futebol alemão precisamos fazer as coisas de maneira diferente nos treinamentos. Há muitos anos falamos sobre novos goleiros, novos laterais. O que sempre foi bom no futebol alemão é que sempre defendemos bem. Precisamos desses elementos, precisamos de coisas básicas", acrescentou.

Flick, de 57 anos, disse que "todos estão decepcionados" com a eliminação na primeira fase, a segunda consecutiva depois da Copa da Rússia-2018, e lamentou as oportunidades de gol desperdiçadas nas três partidas que sua seleção disputou no Catar.

"Nós também temos culpa, se vemos os jogos, os gols sofridos, a culpa é toda nossa, estou convencido de que tivemos soluções, tivemos muitas chances contra a Espanha no primeiro tempo, também contra o Japão, é preciso aproveitar essas chances. Estaríamos em uma situação diferente se tivessem aproveitado", acrescentou.

A Alemanha terminou no terceiro lugar do Grupo E com 4 pontos, atrás do surpreendente líder Japão, que venceu a Espanha por 2-1 (segunda colocada, com 4 pontos mas melhor saldo de golos que os alemães) num jogo disputado no mesmo horário, no estádio Khalifa. A Costa Rica terminou na lanterna com três pontos.

"Eles acabaram de nos eliminar da Copa do Mundo, se você conhece a mim e minhas equipes, sabe que tentarei me levantar o mais rápido possível para ver como será o futuro, veremos como podemos implementar nossa ideia", ele acrescentou.

"Temos de tentar seguir um caminho diferente e esse é um dos passos que temos de dar agora, e vamos fazê-lo rapidamente", encerrou.

