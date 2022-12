França apresenta reclamação à Fifa por anulação do gol de Griezmann contra a Tunísia

A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou oficialmente uma reclamação à Fifa contra a anulação do gol de Antoine Griezmann na derrota de 1-0 para a Tunísia na quarta-feira.

A entidade manifestou dúvidas sobre o uso do VAR para anular o gol marcado pelo atacante aos 98 minutos de jogo.

Em sua reclamação, a França afirma que o VAR foi utilizado "após o reinício e o final da partida", o que contraria o protocolo de uso desta tecnologia, segundo uma fonte da federação.

Questionada pela AFP na noite de quarta-feira e nesta quinta-feira (1), a Fifa não comentou a situação.

Porém, uma hipotética alteração do resultado final da partida não mudaria a classificação do Grupo D, já que a Tunísia seria eliminada em ambos os casos e a França continuaria a enfrentar a Polônia nas oitavas de final, no domingo (4).

