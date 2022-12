Economia brasileira cresce 0,4% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentou 0,4% no terceiro trimestre em relação ao anterior, a um ritmo mais lento que o esperado pelo mercado - informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (1º).

No acumulado do ano, a economia cresceu 3,2%, na comparação com o mesmo período de 2021.

A recuperação da economia perdeu ritmo, impactada por uma política monetária mais restritiva após o aumento da taxa básica de juros (Selic), em 13,75% desde agosto, assim como por complicações no cenário externo, marcado pela guerra na Ucrânia.

O PIB brasileiro cresceu 1% no segundo trimestre, depois de registrar alta de 1,3% no primeiro, segundo dados revisados.

O resultado entre julho e setembro está abaixo do crescimento esperado de 0,6%, por cerca de 75 instituições financeiras e consultorias, segundo a média calculada pelo jornal Valor Econômico.

"O crescimento foi impulsionado principalmente pelos serviços, que pesam cerca de 70% da economia, com destaque para os serviços presenciais, como hospedagem e alimentação", explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

O setor de serviços cresceu 1,1%, e a indústria, 0,8%.

Enquanto isso, a agricultura encolheu 0,9%, segundo Palis, devido à queda na produção de culturas como cana-de-açúcar e mandioca.

Apesar da política monetária, "destaca-se a contribuição positiva do consumo das famílias", influenciada, por exemplo, "pela melhoria no mercado de trabalho, desaceleração da inflação em 12 meses, crescimento do crédito voltado para as pessoas físicas, além da desoneração fiscal e dos auxílios governamentais, como o Auxílio Brasil", afirmou.

O mercado projeta uma expansão de 2,8% do PIB este ano, ao final do mandato de Jair Bolsonaro, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central.

