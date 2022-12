Desastres naturais causaram prejuízos de US$ 115 bilhões no mundo este ano

Os prejuízos econômicos causados por catástrofes naturais no mundo atingiram 115 bilhões de dólares nos primeiros dez meses do ano, informou a resseguradora Swiss Re nesta quinta-feira (1º).

"O furacão Ian, juntamente com outras tempestades de inverno na Europa, inundações na Austrália e na África do Sul, bem como chuvas de granizo na França e nos Estados Unidos, representa perdas estimadas de 115 bilhões de dólares até o momento", segundo um comunicado do grupo suíço.

O furacão Ian, a catástrofe com maior prejuízo neste ano, acarretou custos entre 50 bilhões e 65 bilhões de dólares, disse a Swiss Re, que tem como objetivo garantir as seguradoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o grupo com sede em Zurique, este furacão é o segundo desastre natural com maior prejuízo econômico da história, atrás apenas do furacão Katrina em 2005.

As tempestades de fevereiro na Europa geraram prejuízos de 3,7 bilhões de dólares.

E as chuvas torrenciais em fevereiro e março na Austrália, que causaram extensas inundações, custaram cerca de 4 bilhões de dólares, acrescentou a resseguradora.

"Desenvolvimento urbano, acúmulo de riqueza em áreas propensas a desastres, inflação e mudança climática são fatores-chave" que mantêm eventos climáticos extremos aumentando os prejuízos por desastres naturais, diz Martin Bertogg, chefe do departamento da Swiss Re.

rjm/nl/es/zm/aa

Tags