Comunicado do Business Wire :Taulia

A Taulia, fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro, anunciou hoje que foram feitas atualizações importantes em seu "Payables Scenario Planner" (Planejador de cenário de contas a pagar). O planejador é uma ferramenta projetada para fornecer aos clientes da Taulia uma melhor visibilidade da liquidez e como sua posição de capital de giro pode mudar com o tempo.

A atualização adiciona uma série de indicadores macroeconômicos que monitoram vários vetores no mundo todo, incluindo inflação, PIB e facilidade para fazer negócios. Essa melhoria vai permitir que o modelo funcione de forma mais dinâmica, fornecendo aos clientes da Taulia informações mais contextualizadas e facilitando o fortalecimento das cadeias de suprimentos durante períodos de instabilidade econômica.

Danielle Weinblatt, diretora de Produtos da Taulia, comentou:"Trata-se de uma atualização importante e demonstra nosso compromisso contínuo em fornecer aos nossos clientes maior visibilidade e informações mais detalhadas. Acreditamos que essas soluções terão um impacto imediato em como as empresas podem navegar no atual ambiente inflacionário. Por meio dessa melhoria, queremos garantir que podemos fornecer aos nossos clientes a tecnologia capaz de dar resposta às necessidades de seus clientes e fornecedores".

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas utiliza a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e/ou receber um pagamento. A Taulia permite os clientes executar suas próprias estratégias de capital de giro, apoiar seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuir para a criação de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP.

