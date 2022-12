Comunicado do Business Wire :Morgan Stanley

Os gestores de ativos têm a oportunidade de atender às crescentes demandas dos proprietários de ativos por práticas, produtos e relatórios de investimentos sustentáveis, segundo uma nova pesquisa da Instituto Morgan Stanley para Investimentos Sustentáveis. Sendo a mais recente da série de Sinais Sustentáveis da Empresa, esta pesquisa de investidores institucionais entrevistou 110 proprietários de ativos na América do Norte, Europa e Ásia, bem como 201 gestores de ativos nas mesmas regiões para entender o que os proprietários de ativos querem e o que os gestores de ativos estão oferecendo, bem como onde as lacunas estão na entrega de soluções ambientais, sociais e de governança (ESG).

"Os resultados de nossa mais recente pesquisa de Sinais Sustentáveis mostram que o investimento sustentável continua sendo uma importante área de foco para investidores institucionais em todo o mundo, com a grande maioria relatando um aumento de interesse nos últimos dois anos", disse Jessica Alsford, Diretora de Sustentabilidade e Diretora Executiva do Instituto Morgan Stanley para Investimentos Sustentáveis. "Ao mesmo tempo, nossas descobertas mostram uma oportunidade significativa para os gestores de ativos se alinharem melhor com as prioridades dos proprietários de ativos em áreas que incluem práticas e políticas de investimentos sustentáveis, acesso a importantes dados e métricas de ECG, e desenvolvimento de novos produtos de investimentos sustentáveis. Fechar estas lacunas pode ajudar a aumentar a credibilidade e a adoção de estratégias de investimentos sustentáveis entre os investidores institucionais em todo o mundo."

Conforme a pesquisa, a maioria dos gestores e proprietários de ativos (77%) relatou um interesse crescente em investimentos sustentáveis desde maio de 2020, impulsionados por pressões de clientes e investidores, mudando a opinião pública e desenvolvimentos regulatórios. 88% dos gestores de ativos e 83% dos proprietários de ativos afirmam que já implementam ou planejam implementar investimentos sustentáveis em todo ou parte de seus portfólios. Diferenças regionais também foram observadas, com a EMEA superando outras regiões até o momento, mas com os entrevistados da APAC expressando o maior interesse em expandir sua abordagem e produtos de investimentos sustentáveis nos próximos 24 meses.

Contudo, há uma lacuna entre gestores de ativos e proprietários de ativos, com três áreas principais identificadas na pesquisa:

-- Práticas e Políticas de Investimentos Sustentáveis - A maior lacuna nas práticas de investimentos sustentáveis se refere aos relatórios e divulgação de ESG (49%), com apenas 39% dos gestores de ativos relatando o impacto ESG junto com o desempenho financeiro, apesar de 88% dos proprietários de ativos dizerem que buscam gestores terceirizados que fornecem estas informações.

-- Produtos de Investimentos Sustentáveis Novos e Expandidos - 50% dos proprietários de ativos identificaram a mudança climática como sua principal prioridade temática de investimentos, enquanto apenas 33% dos gestores de ativos têm ofertas de produtos que satisfazem esta demanda. A desconexão se estende a áreas adicionais onde há uma lacuna entre os produtos ou soluções de gestão de ativos quando comparado ao interesse dos proprietários de ativos em temas como soluções de água (19%) e educação (10%).

-- Dados e Métricas de Investimentos Sustentáveis - 82% dos proprietários de ativos desejam que os gestores forneçam dados da pegada de carbono, mas apenas 63% dos gestores de ativos pesquisados oferecem estas informações. A maior lacuna reside nos gestores de fundos que fornecem dados referentes ao risco climático aos investidores, como testes de estresse e análise de cenários.

Além de revelar lacunas nas prioridades de sustentabilidade dos proprietários e gestores de ativos, a pesquisa destaca dois principais desafios para o crescimento, incluindo dados insuficientes e uma lacuna de talentos. Oito em cada dez proprietários de ativos disseram que faltam dados para medir adequadamente o impacto ambiental e social de seus investimentos, sendo que mais da metade dos investidores institucionais (57%) concorda que o investimento sustentável perde credibilidade quando os investidores não conseguem medir o impacto.

