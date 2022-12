Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que concordou em adquirir a SCRiesgo, um grupo líder de agências locais de classificação de crédito que atendem aos mercados financeiros domésticos na América Central e na República Dominicana. A aquisição expande significativamente a presença da Moody's na América Latina e reafirma seu compromisso e apoio ao desenvolvimento contínuo dos mercados de capitais regionais.

Após a aquisição, a SCRiesgo irá se tornar uma afiliada da Moody's Local, a plataforma doméstica de classificação de crédito da Moody's, com a SCRiesgo continuando a emitir classificações domésticas com um processo independente de análise e comitê de classificação. O diretor geral da SCRiesgo, Gary Barquero, continuará liderando as operações da empresa após a aquisição.

"Os mercados financeiros em amadurecimento da América Latina são prioritários à Moody's à medida que expandimos nossa presença regional e consolidamos a Moody's Local e suas afiliadas como as principais agências domésticas de classificação de crédito na região", disse Martin Fernandez-Romero, diretor geral e chefe regional de Serviço de Investidores da Moody's na América Latina. "A SCRiesgo e sua impressionante equipe irão aprofundar as capacidades analíticas da Moody's, ajudar a criar mais transparência nos mercados domésticos e expandir nosso alcance na América Central, na República Dominicana e mais além."

Com sede na Costa Rica e El Salvador, a SCRiesgo fornece classificações de crédito doméstico para bancos, instituições financeiras, fundos de investimento, corporações, emissores do setor público e outros participantes do mercado na Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Honduras, Guatemala e República Dominicana.

A Moody's Local é uma plataforma doméstica de classificação de crédito lançada em 2019 para fornecer classificações e pesquisas a mercados de capitais em toda a América Latina. A plataforma combina metodologias personalizadas com equipes experientes de analistas locais para oferecer informações valiosas e específicas do mercado. A Moody's Local opera na Argentina, Bolívia, Brasil, México, Panamá, Peru e Uruguai. A Moody's pretende fundir as operações da SCRiesgo's Panamá com a Moody's Local Panamá logo após a conclusão.

A aquisição da SCRiesgo pela Moody's está sujeita à aprovação regulatória em certas jurisdições. A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2023.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com cerca de 14.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

DECLARAÇÃO DE "PORTO SEGURO" SEGUNDO A LEI DE REFORMA DE LITÍGIOS DE VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS DE 1995

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e baseadas em expectativas futuras, planos e perspectivas para os negócios e operações da Moody's que envolvem uma série de riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados reais ou resultados difiram materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado são feitas a partir da presente data, sendo que a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações futuramente, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou de outro modo, exceto conforme exigido pela lei ou regulamentação aplicável. Em conexão com as disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, a Moody's está identificando certos fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Estes fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados ao impacto das condições econômicas gerais, incluindo inflação e ações de política monetária relacionadas pelos governos em resposta à inflação, nos mercados de crédito mundiais e na atividade econômica e seu efeito no volume de dívida e outros valores mobiliários emitidos no mercado de capitais nacional e/ou internacional; os impactos mundiais de cada uma das crises na Ucrânia e COVID-19 na volatilidade nos mercados financeiros dos EUA e mundiais, nas condições econômicas gerais e PIB nos EUA e no mundo, nas relações internacionais e nas próprias operações e pessoal da Moody's; outros assuntos que possam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capitais domésticos e/ou mundiais, incluindo regulamentação, questões de qualidade de crédito, mudanças nas taxas de juros, inflação e outras volatilidades nos mercados financeiros; o nível de atividade de fusões e aquisições nos EUA e no exterior; a eficácia incerta e as possíveis consequências colaterais das ações dos governos dos EUA e estrangeiros que afetam os mercados de crédito, o comércio internacional e a política econômica, incluindo aquelas referentes a tarifas, acordos tributários e barreiras comerciais; o impacto da retirada da MIS de seus classificações de crédito em entidades russas e da Moody's não mais conduzir operações comerciais na Rússia; preocupações no mercado que afetem nossa credibilidade ou afetem as percepções do mercado sobre a integridade ou uso das classificações das agências de crédito independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; pressão de preços de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e expansão mundial; o impacto da regulamentação como NRSRO, o potencial para novas legislações e regulamentações dos EUA, estaduais e locais; o potencial para maior concorrência e regulamentação na UE e outras jurisdições estrangeiras; exposição a litígios referentes às nossas opiniões de classificação, bem como quaisquer outros litígios, processos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos aos quais a Moody's possa estar sujeita de tempos em tempos; provisões na legislação dos EUA que modificam os padrões de defesa e regulamentos da UE que alteram os padrões de responsabilidade, aplicáveis às agências de classificação de crédito de modo adverso às agências de classificação de crédito; disposições dos regulamentos da UE que impõem requisitos processuais e substantivos adicionais sobre o preço dos serviços e a expansão do mandato de supervisão para incluir classificações não pertencentes à UE utilizadas para fins regulatórios; incerteza quanto ao futuro relacionamento entre os EUA e a China; a possível perda de funcionários-chave; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras questões de segurança cibernética; o cronograma e a eficácia de nossos programas de reestruturação, como o Programa de Reestruturação de Geolocalização 2022 - 2023; volatilidade monetária e cambial; o resultado de qualquer revisão pelas autoridades fiscais controladoras das iniciativas de planejamento tributário mundial da Moody's; exposição a possíveis sanções criminais ou reparações civis se a Moody's deixar de cumprir as leis e regulamentos estrangeiros e dos EUA aplicáveis nas jurisdições em que a Moody's opera, incluindo leis de proteção de dados e privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; o impacto de fusões, aquisições, como a aquisição da RMS ou outras combinações de negócios e a capacidade da Moody's de integrar com sucesso os negócios adquiridos; o nível de fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e queda na demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito por parte das instituições financeiras. Estes fatores, riscos e incertezas, bem como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's difiram materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas são descritos em mais detalhes em "Fatores de Risco", Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2021 e em outras apresentações feitas pela Moody's de tempos em tempos à SEC ou em materiais aqui incorporados ou nos mesmos. Acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um destes fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Moody's difiram materialmente daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e condição financeira da Moody's. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos, não sendo possível à Moody's prever novos fatores, nem avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores sobre ela.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005403/pt/

Contato

Pela Moody's: SHIVANI KAK Relações com Investidores +1 212-553-0298 Shivani.kak@moodys.com OU JOE MIELENHAUSEN Comunicações +1 212-553-1461 joe.mielenhausen@moodys.com OU EDUARDO BARKER Comunicações (América Latina) +1 212-553-7717 Eduardo.Barker@moodys.com

