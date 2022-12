Comunicado do Business Wire :GlobalTrade Corporation

A GlobalTrade Corporation (GTC) anunciou hoje que foi adquirida pela Komgo, com sede na Suíça. Em conjunto, Komgo e GTC fornecem soluções de digitalização de financiamento comercial para mais de 120 clientes multinacionais e suas mais de 11 mil subsidiárias, conectando-os a suas instituições financeiras e prestadores de serviços comerciais ao redor do mundo.

"Juntas, a Komgo e a GTC vão fornecer a cobertura mais ampla e os maiores volumes para nossos usuários corporativos e bancários. Estamos combinando a experiência em commodities da Komgo com a experiência na indústria da GTC, consolidando o mercado de serviços de comércio digital. O financiamento comercial está mudando para uma estrutura digital e temos orgulho de estar na vanguarda dessa transição", disse Souleïma Baddi, CEO da Komgo.

"A indústria estava esperando por essa consolidação", disse o presidente do conselho da GTC, Jacob Katsman. "Juntamente com a Komgo, agora podemos conectar empresas a todas as suas instituições financeiras para o financiamento comercial, independentemente do sistema de back-office que elas usam. As soluções oferecidas por ambas as empresas são complementares e abrangem toda a linha de instrumentos de pagamento utilizados no comércio internacional - desde a detecção de faturas fraudulentas até a automação e gestão de cartas de crédito, garantias bancárias, cobranças documentais -, integrados com um mercado de financiamento comercial."

Sobre a Komgo

A Komgo é uma empresa suíça de serviços de tecnologia e desenvolvimento de softwares que resolve problemas para o setor de financiamento comercial. Nossas sofisticadas soluções digitais estão transformando os fluxos de trabalho internos e as relações entre importadores, exportadores, bancos e todas as partes interessadas intermediárias. Encabeçada pelos principais bancos e empresas do setor, nossa base global de clientes conta com escritórios em Seul, Singapura, Genebra, Londres, Nova York e Houston.

Sobre a GlobalTrade Corporation

A GlobalTrade Corporation (GTC) foi pioneira em soluções de financiamento comercial multibanco para empresas. A empresa continua liderando o setor desenvolvendo ecossistemas destinados a digitalizar todos os estágios de uma transação de financiamento comercial e conectar todas as partes envolvidas. A versão mais recente das soluções em nuvem da empresa inclui recursos para estabelecer e gerenciar relacionamentos com instituições financeiras, precificação de instrumentos de financiamento comercial, sua emissão e consultoria, eventos pós-emissão, gestão de documentação eletrônica e participação em riscos. Reconhecendo que o financiamento comercial está fortemente conectado a outras áreas dentro e fora de uma organização corporativa, a GTC oferece suporte a várias interfaces e formatos para compartilhamento de informações com outros sistemas corporativos internos, como ERP, relatórios financeiros, gestão de caixa e pagamentos, gerenciamento de usuários, bem como plataformas externas para conexão com bancos e provedores de logística. Para mais informações, acesse www.globaltradecorp.com.

Contato

Assessoria de imprensa: Doug Court Diretor de Marketing e Comunicação da Marca Tel.: +41 78 741 8185 E-mail: doug.court@komgo.io

