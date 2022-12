Comunicado do Business Wire :Bacardi

A Bacardi, de propriedade familiar, tem motivos extras para comemorar esta temporada de festas, pois chega a um marco em sua missão de remover 100% do plástico descartável de sua linha de presentes até o fim de 2023.

All New Bacardi Gift Packs Are Plastic Free In Time For Holiday Season (Photo: Business Wire)

A partir deste mês, prontos para o agitado período festivo, todos os novos pacotes de presentes no portfólio da Bacardi, incluindo rum BACARDÍ® Reserva Ocho, vodka GREY GOOSE®, BOMBAY SAPPHIRE® Premier Cru, vermute MARTINI®, tequila PATRÓN® e uísque escocês 12 anos DEWAR'S® Blended, agora são 100% isentos de plástico.

Este passo significativo fará com que a Bacardi remova quase 275 toneladas de plástico descartável utilizado anualmente, alcançado mediante novos designs inovadores que removem o plástico ou o substituem por uma alternativa de origem sustentável.

Além de usar papelão certificado pelo Forest Stewardship Council®, a empresa também é pioneira no uso de materiais alternativos, se tornando a primeira empresa de destilados a usar um novo material de embalagem 100% compostável de base biológica em seu pacote de presente 'Barra de Ouro' ABERFELDY® 12 anos. O material sustentável, feito de fécula de batata e fibras de celulose, substitui as embalagens plásticas a vácuo.

"Temos o compromisso de ser 100% isentos de plástico até 2030 e a remoção do plástico de nossas embalagens de presente é um marco importante nesta jornada", disse Rodolfo Nervi, Vice-Presidente Global de Segurança, Qualidade e Sustentabilidade da Bacardi. "Durante mais de 160 anos, fomos pioneiros como empresa, e nosso esforço para remover o plástico não é exceção. Continuaremos inovando e explorando novos materiais alternativos sustentáveis ao plástico, pois é a coisa certa a ser feita."

Como parte de seu programa de ESG (Ambiental, Social e de Governança), Good Spirited, e em linha com as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SGDs) das Nações Unidas, a Bacardi definiu uma série de metas com as quais se compromete a alcançá-las até 2025. Estas metas, que se somam ao compromisso da empresa de remover todos os materiais plásticos dos pontos de venda até 2023 e de ser 100% isentos de plástico até 2030, incluem:

-- redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa;

-- redução de 25% no consumo de água;

-- 100% das principais matérias-primas e embalagens de origem sustentável;

-- 100% das embalagens de produtos serem recicláveis;

-- 40% de conteúdo reciclado de materiais de embalagem de produtos;

-- zero desperdício a aterros em todos os locais de produção.

Os novos pacotes de presente 100% isentos plástico estão disponíveis em mercados selecionados em todo o mundo durante a temporada de festas.

Saiba mais sobre a Bacardi e seus compromissos de ESG, incluindo seu alinhamento com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em www.bacardilimited.com/good-spirited.

Beba sempre com responsabilidade.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de destilados do mundo, produz e comercializa destilados e vinhos reconhecidos internacionalmente. O portfólio de marcas Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo rum BACARDÍ®, vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN®, uísque escocês DEWAR'S® Blended, gim BOMBAY SAPPHIRE®, vermute e espumantes MARTINI®, CAZADORES® 100% azul tequila de agave e outras marcas de liderança e emergentes, incluindo uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 160 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, emprega atualmente mais de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e vende suas marcas em mais de 170 países. A Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

