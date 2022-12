Comunicado do Business Wire :Aster DM Healthcare Limited

O Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians, uma iniciativa do importante provedor de serviços de saúde Aster DM Healthcare para reconhecer a contribuição dos enfermeiros para a comunidade, anunciou uma extensão do prazo para que os enfermeiros enviem suas inscrições de forma eficaz devido à resposta excepcional. O prazo anterior de 30 de novembro de 2022 foi estendido para 12 de dezembro de 2022, dando aos candidatos mais alguns dias para se inscrever e enviar sua inscrição. O sistema de inscrição é totalmente online via www.asterguardians.com, onde um enfermeiro pode enviar sua própria inscrição para o prêmio, ou pode ser indicado por outra pessoa.

"A enfermagem é uma profissão nobre, e é preciso uma dedicação imensa para estar neste campo. O Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians é um prêmio único para enfermeiros. Ele celebra a paixão e o compromisso que os enfermeiros de todo o mundo têm em relação à sua profissão e aos pacientes. Com mais de 8.000 enfermeiros empregados no grupo, esta iniciativa da Aster DM Healthcare foi anunciada no Dia Internacional do Enfermeiro de 2021 para reconhecer o trabalho árduo dos enfermeiros que são o alicerce do sistema de saúde. Estamos muito felizes em ver a resposta e o entusiasmo vindos da fraternidade global de enfermagem e saúde que está participando de todo o coração nesta iniciativa," disse o Dr. Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare.

O Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians 2023 começou a receber indicações de enfermeiros de diferentes regiões, como Oriente Médio, subcontinente indiano, África, América, Europa etc. Mais de 41.000 inscrições foram recebidas de 202 países. O vencedor final do Prêmio Global de Enfermagem Aster Guardians será anunciado em 12 de maio de 2023, por ocasião do Dia Internacional das Enfermeiras, em uma grande cerimônia em Londres. A primeira edição foi realizada em Dubai no Dia Internacional das Enfermeiras em maio de 2022, que viu a enfermeira Anna Qabale Duba, do Quênia, ganhar o prêmio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a Aster DM Healthcare

A Aster DM Healthcare Limited é uma das maiores prestadoras de serviços privados de assistência médica que operam no GCC e na Índia. Com uma ênfase inerente na excelência clínica, somos uma das poucas entidades no mundo com forte presença em cuidados de saúde primários, secundários, terciários e quaternários por meio de nossos 30 hospitais, 121 clínicas, 459 * farmácias, 19 laboratórios e 140 experiências com pacientes centros em sete países, incluindo a Índia.

* Incluindo 214 farmácias na Índia operadas pela Alfaone Retail Pharmacies Private Limited sob licença de marca da Aster.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005499/pt/

Contato

Lavanya Mandal Chefe de Relações Públicas e Comunicação Interna Aster DM Healthcare Tel: 00971528126577 E-mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags