Chanceler da Rússia critica declarações do papa sobre minorias russas

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descreveu nesta quinta-feira as declarações do papa Francisco sobre as "cruéis" minorias étnicas russas que participam da intervenção militar na Ucrânia como pouco cristãs.

"O papa Francisco recentemente fez declarações incompreensíveis, nada cristãs, designando duas nacionalidades na Rússia, para dizer que atrocidades em combate militar podem ser esperadas delas", disse o chanceler russo em entrevista coletiva.

"Isso não ajuda a autoridade da Santa Sé", acrescentou.

Nos últimos três dias, várias autoridades russas expressaram sua indignação com as declarações feitas pelo papa em uma entrevista a um jornal jesuíta, na qual descreveu como cruel o comportamento dos chechenos e buriates que lutam no exército russo na Ucrânia.

A Chechênia é um território do Cáucaso de maioria muçulmana que faz parte da Federação da Rússia, enquanto a Buriácia é uma região budista da Sibéria.

A Rússia foi acusada de enviar desproporcionalmente homens pertencentes a minorias étnicas da Sibéria e do Cáucaso, duas regiões pobres e distantes da capital, para o front.

