Bélgica empata sem gols com a Croácia e está fora da Copa do Mundo

Sem conseguir marcar em um jogo vibrante, a "ótima geração belga" se despediu da Copa do Mundo com um empate nesta quinta-feira em 0 a 0 com a Croácia, que se classificou para as oitavas de final como segunda colocada do Grupo F, que terminou com o Marrocos na liderança.

A equipe africana surpreendeu na chave e garantiu a primeira posição ao derrotar o Canadá por 2 a 1.

dr/mcd

