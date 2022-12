Alemanha vence Costa Rica (4-2) mas volta a ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo

A Alemanha repetiu o fiasco da Copa do Mundo da Rússia-2018 e foi eliminada do Mundial do Catar também na fase de grupos, apesar de ter vencido a Costa Rica por 4 a 2 nesta quinta-feira no estádio Al Bayt, em Al Khor, perto de Doha.

A vitória dos tetracampeões foi insuficiente devido ao triunfo do Japão por 2 a 1 contra a Espanha de virada na outra partida da chave E.

Em uma partida com um segundo tempo alucinante, os gols alemães foram marcados por Serge Gnabry (10), Kai Havertz (73 e 85), e Niclas Füllkrug (89). A Costa Rica chegou a virar o placar por meio de Yeltsin Tejeda (58) e Juan Pablo Vargas (70).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Alemanha terminou a fase de grupos em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos da vice-líder Espanha (mas com um saldo inferior ao dos espanhóis). O Japão acabou em primeiro, com 6 pontos e a Costa Rica em último, com 3.

O jogo foi marcado por outro fato histórico. Foi arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart, a primeira mulher a apitar um duelo numa Copa do Mundo masculina. Ela ainda contou com duas auxiliares mulheres: A brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz Medina.

Outro registro na história dos Mundiais ocorrido nesta quinta-feira foi o do veterano alemão Manuel Neuer (de 36 anos) que se tornou o goleiro com mais jogos disputados no torneio (19). Campeão mundial na Copa do Brasil-2014, Neuer superou o compatriota Sepp Maier, vencedor em 1974, e o brasileiro Cláudio Taffarel, coroado em 1994 nos Estados Unidos, que disputaram 18 partidas cada.

Em campo, o atacante Leroy Sané, recuperado de uma lesão, foi a novidade no time titular em um time em que Hansi Flick fez três alterações nas linhas, buscando mais ofensividade.

O atacante do Bayern Munique entrou no lugar do lateral-direito Thilo Kehrer. Joshua Kimmich, que jogou no meio-campo contra os espanhóis, foi recuado para a lateral-direita e Jamal Musiala entrou mais centralizado, com Gnabry e Sané pelas pontas.

Já o técnico da Costa Rica Luis Fernando Suárez fez três alterações em relação à última vitória, por 1 a 0 sobre o Japão. Na defesa, Juan Pablo Vargas substituiu o suspenso Francisco Calvo, no meio-campo Brandon Aguilera entrou no lugar de Gerson Torres e no comando do ataque o treinador deu uma chance ao veterano Johan Venegas.

Nas arquibancadas havia um certo equilíbrio entre as duas torcidas, que não compareceram em peso e contaram com a presença de torcedores de outras nacionalidades, totalizando um público de 67.054 espectadores.

Logo no primeiro minuto, Musala saiu da esquerda e foi limpando até a entrada da área de onde disparou o chute para a boa defesa de Keylor Navas, que mandou para escanteio. Dois minutos depois foi a vez de Serge Gnabry penetrar na área e assustar a defesa costarriquenha com um chute à queima-roupa, outra vez defendido. Mas ele estava impedido quando recebeu o cruzamento.

Aos 7 minutos Kimmich cruzou e Muller tentou de peixinho mas a bola foi para fora.

O gol alemão parecia questão de tempo. E foi o que aconteceu. David Raum avançou pela ponta em velocidade e fez o cruzamento para Serge Gnabry desviar de cabeça para o fundo das redes de Navas.

Aos 13 minutos Müller cruzou da direita na área buscando Gotezka que tentou de cabeça mas Navas defendeu outra vez.

Com a vantagem no placar, a Alemanha começou a jogar mais solta, tocando a bola e não se fechou atrás. Ao contrário, seguiu buscando mais gols. Já a Costa Rica não conseguia chegar perto da área alemã, mesmo empurrada por sua torcida.

Aos 19 minutos a Alemanha voltou a infernizar a defesa dos 'ticos', desta vez com um chute de Gnabry, que foi desviado para escanteio.

Em outro lance, Kimmich soltou a bomba e Navas defendeu mas a bola escapou. Logo em seguida o goleiro mergulhou e conseguiu segurar (34).

Só aos 41 minutos veio a primeira chance da Costa Rica. Em um vacilo da defesa alemã, Keysher Fuller entrou em velocidade no contra-ataque, driblou e soltou o disparo. Mas Neuer conseguiu desviar para cima do travessão.

O segundo tempo foi jogado em ritmo alucinante, com gols e reviravoltas no placar.

Aos 7 minutos Musiala voltou a penetrar pela esquerda, cruzou para a área, mas a defesa da Costa Rica afastou.

E então veio o momento mais inesperado até então. Após um passe errado da Alemanha, a bola ficou com a Costa Rica. Kendall Waston recebeu um cruzamento na área e arriscou. Manuel Neuer defendeu mas Tejeda aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes (58).

Com a classificação ameaçada, a Alemanha respondeu rápido. Musiala penetrou pela esquerda e chutou cruzado na trave. Ele ainda tentou aproveitar a sobra, mas mandou para fora.

Buscando gols a todo custo, Flick colocou Niclas Füllkrug, autor do gol da Alemanha no empate contra a Espanha (1-1) e depois colocaria Mario Götze, autor do gol do título na Copa de 2014.

Musiala voltou a assustar com outra bomba e novamente acertou a trave, para o desespero dos jogadores e torcedores alemães (66).

E o que parecia impossível aconteceu. Em uma confusão na área da Alemanha o zagueiro Vargas apareceu e empurrou para o fundo das redes virando o placar.

A Costa Rica estava virtualmente classificada para as oitavas até que a Alemanha, empatou com um passe de calcanhar de Füllkrug para Kai Havertz marcar.

O próprio atacante do Chelsea fez 3 a 2 aos 85 minutos, finalizando uma assistência vindo da direita, de Gnabry.

A Alemanha ainda fez 4 a 2 por meio de Füllkrug, mas precisava que a Espanha empatasse com o Japão.

O gol da 'Roja' não veio e os alemães sofreram mais uma imensa desilusão quatro anos após o fracasso na Rússia, na primeira fase.

aam

Tags