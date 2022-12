Tribunal de Bruxelas inicia julgamento contra acusados por atentados de 2016

Um tribunal da cidade de Bruxelas iniciou nesta quarta-feira (30) o julgamento dos acusados pelos atentados executados na capital da Bélgica em 2016, que deixaram 32 mortos e centenas de feridos.

Com um rígido protocolo de segurança em uma antiga sede da Otan, o tribunal julga nove suspeitos, incluindo alguns que já foram condenados na França por participação ou cumplicidade nos atentados de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis.

Em 22 de março de 2016, dois homens-bomba detonaram explosivos na sala de embarque do principal aeroporto de Bruxelas, em Zaventem. Ao mesmo tempo, um terceiro extremista fez o mesmo em uma estação do metrô da capital belga.

No julgamento, que começa com a seleção dos 12 jurados, um 10º réu, Usama Atar, será julgado à revelia porque as autoridades presumem que ele morreu na Síria.

Este é o maior julgamento criminal na história da Bélgica - quase 1.000 pessoas constituem a parte civil.

O tribunal acredita que, após a formação do júri popular, os debates devem começar em 5 de novembro.

