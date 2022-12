Tornados deixam dois mortos no sul dos Estados Unidos

Pelo menos duas pessoas morreram após intensas tempestades e cerca de trinta tornados que atingiram o sul dos Estados Unidos na noite de terça-feira e no início da manhã desta quarta (30), causando danos a residências e deixando milhares de pessoas sem eletricidade, segundo as autoridades.

As condições meteorológicas severas, que incluíam ventos intensos, chuva forte e granizo, ameaçaram milhões de americanos em oito estados, do Texas à Geórgia, com alertas de tornados que forçaram os moradores a procurar abrigo.

No Alabama, duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira quando um "fenômeno climático severo, provavelmente um tornado", atingiu o condado de Montgomery, disseram autoridades municipais nas redes sociais, usando informações fornecidas pelo gabinete do xerife.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um relatório do Centro de Previsão de Tempestades dos EUA, divulgado nesta quarta-feira, detalhou que pelo menos 36 tornados atingiram algumas regiões dos estados do Mississippi, Louisiana e Alabama, danificando residências, derrubando telhados, causando queda de árvores e falta de energia.

Ventos perigosos e granizo também foram relatados no Texas, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Geórgia. A mídia local informou que em algumas cidades do sul do país dezenas de habitantes foram para abrigos de forma preventiva.

Na manhã desta quarta-feira, cerca de 27.000 casas no Alabama e 12.000 no Tennessee estavam sem energia, informou o site de monitoramento poweroutage.us.

Inicialmente, o fenômeno climático havia sido descrito pelo Centro de Prevenção de Tempestades como uma "Situação Particularmente Perigosa", embora tenha se normalizado nesta quarta-feira.

No início de novembro, vários tornados atingiram o sul do país, em particular os estados de Oklahoma, Texas e Arkansas. Uma pessoa morreu.

Os tornados são um fenômeno frequente e muitas vezes devastador nos Estados Unidos.

Em dezembro do ano passado, dezenas de tornados arrasaram cinco estados e deixaram pelo menos 79 mortos em Kentucky. Também foram registradas vítimas fatais no Tennessee, Arkansas, Missouri e Illinois.

mav/zm/fp/aa

Tags