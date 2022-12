Rússia e China realizam patrulhas aéreas conjuntas na região da Ásia-Pacífico

Rússia e China realizaram patrulhas aéreas conjuntas na região da Ásia-Pacífico, anunciou o Exército russo nesta quarta-feira (30), em um momento de tensão devido ao conflito na Ucrânia e à rivalidade entre Pequim e Washington.

O Exército sul-coreano, por sua vez, anunciou que mobilizou seus aviões de combate depois que seis caças russos e dois chineses entraram em sua zona de defesa aérea sem aviso prévio.

As aeronaves deixaram a zona e não violaram o espaço aéreo sul-coreano, acrescentou o Exército.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, um esquadrão de caças russos e chineses "realizou uma patrulha aérea no Mar do Japão e no Mar da China Oriental".

O exercício durou cerca de oito horas e, em algumas etapas do itinerário, os aviões foram "escoltados por caças de países estrangeiros", explicou o ministério russo.

"Não houve violação de nenhum espaço aéreo", destacou o ministério russo, que afirmou que o exercício foi realizado no âmbito de um plano de cooperação militar entre Rússia e China e que não é dirigido contra nenhum país.

A Rússia espera aprofundar o terreno comum com a China, à medida que os dois países buscam desafiar os Estados Unidos no cenário global.

A China não condenou a operação militar da Rússia na Ucrânia, mas, apesar da amizade "sem limites" que afirma ter com Moscou, recusou-se a apoiar a Rússia com armas.

A região da Ásia-Pacífico é uma área estratégica para os Estados Unidos, China e Rússia.

bur/thm/lch/thm/an/zm/aa

Tags