Remessas enviadas para América Latina e Caribe aumentaram 9,3% este ano

O volume de dinheiro enviado pelos migrantes da América Latina e do Caribe para suas famílias aumentou 9,3% em 2022, mas este crescimento não se sustentará em 2023, devido às perspectivas econômicas e à inflação, informou o Banco Mundial nesta quarta-feira (30).

As remessas enviadas para a região aumentaram 9,3%, alcançando US$ 142 bilhões, destacou a entidade em um relatório com dados dos primeiros nove meses de 2022.

O crescimento foi muito díspar: 45% para a Nicarágua, 20% para a Guatemala, 15% para o México e 9% para a Colômbia, entre outros.

"O crescimento do emprego dos migrantes latino-americanos nos Estados Unidos contribuiu para os fluxos de remessas", informou o Banco Mundial em nota.

A instituição também destacou o dinheiro enviado por migrantes em trânsito, que contribuiu "para fluxos sólidos no México e na América Central".

Como percentual do PIB, as remessas superaram 20% em El Salvador, Honduras, Jamaica e Haiti.

Para o ano que vem, os prognósticos do banco são menos otimistas.

"É provável que as remessas tenham um crescimento mais moderado, de 4,7%, devido às perspectivas econômicas menos favoráveis em Estados Unidos, Itália e Espanha", avaliou.

O custo de enviar 200 dólares para a região continua sendo elevado e aumentou, em média, 6% no segundo trimestre de 2022, em comparação com 5,6% no ano anterior. É mais barato fazê-lo através de operadoras de telefonia móvel, mas os canais digitais representam menos de 1% do volume total das transferências.

"A carga imposta pelo cumprimento das regulamentações na questão da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo continua limitando o acesso", destacou o comunicado.

Em nível mundial, as remessas aumentaram cerca de 5% para US$ 626 bilhões, um volume muito inferior aos 10,2% de 2021, acrescentou a instituição financeira.

As remessas são uma fonte oficial de recursos para as famílias dos países de renda baixa e média, pois atenuam a pobreza, estão associadas a melhores resultados nutricionais e taxas de matrícula escolar mais altas, assim como a melhorias na moradia e na capacidade de enfrentar as perdas depois de um desastre natural.

Em 2022, os fluxos de remessas foram afetados por fatores opostos: o aumento do emprego dos migrantes após a fase aguda da pandemia de covid-19, a inflação e a cotação das moedas.

Em escala global, a África talvez seja a região mais prejudicada, em meio a uma grave seca e à alta dos preços da energia e dos produtos básicos. Estima-se que as remessas para a África subsaariana tenham aumentado 5,2%, um percentual muito inferior aos 16,4% de 2021.

Na Europa e na Ásia Central, ao contrário, aumentaram 10,3%, enquanto cresceram 3,5% na Ásia meridional, 2,5% no Oriente Médio e no norte da África e 0,7% na Ásia oriental e no Pacífico.

