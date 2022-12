PIB dos EUA cresce 2,9% no 3º trimestre, mais que esperado

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, situando-se em 2,9% na projeção anual - conforme a segunda estimativa divulgada pelo Departamento do Comércio, nesta quarta-feira (30).

Divulgado no final de outubro, o primeiro relatório do trimestre anterior indicava um crescimento de 2,6% na projeção anual (valor projetado para 12 meses, se mantidas as condições no momento da medição).

Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento foi de 0,7% ante 0,6% anunciado na primeira estimativa.

