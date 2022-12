Pessoal britânico de ambulâncias adere à greve geral

O pessoal de ambulâncias britânico votou a favor da greve, somando-se às paralisações já convocadas antes do Natal pelo pessoal de enfermaria e de outros setores por melhores salários e rejeitadas pelo governo conservador nesta quarta-feira (30).

O sindicato GMB anunciou hoje que mais de 10.000 de seus membros votaram a favor da greve, depois de seus companheiros da central sindical Unison terem tomado essa mesma decisão na véspera.

"O pessoal de ambulâncias, assim como o restante dos funcionários do NHS" (sigla em inglês do Serviço Nacional de Saúde britânico), "está esgotado", declarou a secretária nacional do GMB, Rachel Harrison, que pediu ao governo conservador que "evite um inverno de greves, negociando um merecido aumento salarial".

Paramédicos, técnicos de ambulância e serviços de atenção às chamadas de emergência entrarão em greve por 24 horas antes do Natal, informou a Unison, advertindo que será sua maior paralisação em 30 anos.

O ministro da Saúde, Steve Barclay, alegou, por sua vez, que em um Reino Unido mergulhado na recessão e com inflação muito alta, "as exigências dos sindicatos não podem ser atendidas".

A greve afetará Londres e outras quatro regiões da Inglaterra e se soma à já convocada na saúde pública pelo pessoal de enfermagem em todo país, exceto na Escócia. A categoria reivindica melhorias salariais acima da inflação que já passa dos 11%.

Enfermeiros na Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte vão parar de trabalhar nos dias 15 e 20 de dezembro, anunciou o sindicato Royal College of Nursing (RCN) no último dia 25. Será a primeira paralisação desse tipo em seus 106 anos de existência.

É uma "decisão difícil", reconheceu a secretária-geral do Unison, Christina McAnea, sobre a adesão do pessoal de ambulâncias ao movimento de greve.

"Mas milhares de trabalhadores de ambulâncias e seus colegas do NHS sabem que os atrasos não vão diminuir, nem os tempos de espera serão reduzidos, até que o governo aja sobre os salários", frisou.

O Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) vem sofrendo de subfinanciamento há anos.

A greve dos enfermeiros será intercalada com várias paralisações dos ferroviários. Os funcionários dos correios também convocaram novas greves às vésperas do Natal.

Dezenas de funcionários dos setores público e privado, de advogados ao pessoal de terra nos aeroportos, entraram em greve este ano, à medida que o Reino Unido mergulhava cada vez mais em sua pior crise do custo de vida em décadas.

