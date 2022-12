"Não nos sentimos como favoritos", diz espanhol Unai Simón

O goleiro da Espanha Unai Simón disse nesta quarta-feira (30) que os jogadores da 'Roja' não se sentem "como favoritos", na véspera do confronto com o Japão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

"Não nos sentimos como favoritos. Confiamos na nossa ideia de jogo, é uma ideia bem marcada e com ela vamos continuar até à morte até onde formos", disse o goleiro em coletiva de imprensa.

Simón, que é conhecido por sua habilidade em jogar com os pés mesmo sob pressão do adversário, afirmou que entende "quando o goleiro tem a bola controlada com um atacante a três metros de distância, pode ser gerada uma situação de tensão e isso vai aumentando com a pressão das eliminatórias".

O goleiro do Athletic Bilbao mencionou que está acostumado a jogar assim e diz que esta é a forma com que a equipe joga, reafirmando a confiança em si.

"Confio nessa forma de jogar e toda a equipe confia em mim", afirmou.

"É a ideia que o treinador quer, que me convenceu e me sinto confortável com isso", comentou Simón, insistindo que "muitas vezes quando conseguimos lançar a bola desta forma, conseguimos dar a bola em boas condições aos atacantes".

