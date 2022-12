Gerardo Martino anuncia deixará comando da seleção do México

O técnico argentino Gerardo Martino confirmou nesta quarta-feira que deixará o comando da seleção do México, após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita, que não evitou a eliminação dos mexicanos na fase de grupos da Copa do Mundo.

Martino, que assumiu o cargo no início de 2019, não conseguiu classificar o México para as oitavas de final no Catar, fase que o país esteve presente em todas as edições desde o Mundial de 1994.

"Não posso dizer absolutamente nada ao povo porque sou o principal responsável por esta terrível decepção e frustração que tivemos. Assumo totalmente a responsabilidade por este grande fracasso", disse o treinador em entrevista coletiva pós jogo.

"Não há nenhum motivo agora que me faça pensar que o futuro deve ser de forma diferente. Meu contrato acabou no apito final do árbitro", sentenciou Martino.

