Fed pode moderar aumento dos juros em dezembro, diz seu presidente

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estado Unidos poderá moderar a elevação das taxas básicas de juros a partir de sua próxima reunião, em meados de dezembro - afirmou o presidente da instituição, Jerome Powell, nesta quarta-feira (30).

"O momento de moderar os aumentos dos juros pode chegar em dezembro", disse Powell, destacando que é "provável", no entanto, que as taxas permaneçam elevadas "durante um certo tempo" para conter a inflação de forma duradoura.

As declarações de Powell, muito aguardadas pelo mercado, significam que os aumentos de três quartos de ponto percentual que vinham sendo adotados nas últimas reuniões de política monetária da instituição e que não eram aplicados desde 1994, poderiam terminar.

Em Wall Street, os índices fecharam em forte alta após a fala de Powell. O Dow Jones registrou alta de 2,17%, o tecnológico Nasdaq subiu 4,41% e o S&P 500, 3,08%, ao soar o sino de encerramento da sessão.

O Fed prevê reunir-se em 13 e 14 de dezembro.

Powell advertiu, no entanto, que a tarefa de lutar contra a inflação está longe do fim: "a inflação continua alta demais", enfatizou. Segundo o dirigente, o índice PCE da inflação, o preferido pelo Fed, que será divulgado na quinta-feira, deve alcançar 6% em 12 meses, levemente abaixo dos 6,2% em 12 meses de setembro.

O outro índice da inflação, o CPI ou de preços ao consumo, caiu para 7,7% em 12 meses em outubro contra 8,2% em setembro.

"Os meses com dados baixos [de inflação] são seguidos muitas vezes por repiques", afirmou Powell.

O Comitê de Política Monetária (FOMC) do Fed antecipa, igualmente, que "serão apropriadas" novas altas, acrescentou Powell.

O presidente do Fed não informou, no entanto, até que nível os juros deveriam aumentar. Atualmente, estão em uma faixa de 3,75 a 4,00%, depois de terem sido mantidas perto de zero até o começo do ano.

Há uma "incerteza considerável" sobre até que nível de juros será "suficiente", reforçou.

O Fed elevou o custo do dinheiro como forma de esfriar a economia, desestimulando o consumo e o investimento para lutar contra a inflação elevada nos Estados Unidos.

Consequentemente, a atividade econômica dos Estados Unidos estagnou ou cresceu muito sutilmente em novembro, e o aumento dos preços também se moderou levemente, segundo o Livro Bege do Fed, publicado nesta quarta.

"A atividade econômica se manteve praticamente estável ou em leve alta desde o relatório anterior", informou neste informativo que abrange 12 regiões do sistema do Federal Reserve.

O emprego aumentou levemente na maioria das regiões, exceto em duas, mas "a demanda de mão de obra diminuiu globalmente", segundo o relatório. Este parâmetro é um dos que o Fed gostaria de ver recuar para diminuir a pressão sobre os preços.

