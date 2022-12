Em crise, Bélgica enfrenta uma organizada Croácia pelas oitavas da Copa do Mundo

Segundo e terceiro colocados na última Copa do Mundo, Croácia e Bélgica vivem momentos opostos no Catar: os croatas estão com a classificação às oitavas de final encaminhada, enquanto os belgas vivem divergências dentro e fora de campo.

No Grupo F, a seleção dos Balcãs soma quatro pontos, os mesmos do Marrocos, favorito à segunda vaga diante do já eliminado Canadá. Já a Bélgica tem três, mas os dois jogos que disputou evidenciaram uma série de conflitos internos que podem explodir se não conseguirem avançar para a próxima fase.

"Tivemos um bom encontro ontem entre os jogadores, conversamos muito. Acima de tudo, insistimos que ainda temos um jogo pela frente, isso é o mais importante", disse o capitão belga Eden Hazard antes do treino de terça-feira (29).

O jogador do Real Madrid participou da coletiva de imprensa ao lado de Thibaut Courtoi, no lugar dos inicialmente previstos Yannick Carrasco e Arthur Theate, com o objetivo de despistar os rumores sobre a tensão no vestiário, que aumentaram após perderem para o Marrocos por 2 a 0 no último domingo (27).

Segundo a imprensa belga e francesa, a concentração da equipe na paradisíaca Hilton Salwa Beach, no sul do Catar, se tornou o foco da confusão, após confrontos verbais e até físicos envolvendo seus principais jogadores: Hazard, Kevin de Bruyne e Jan Vertonghen.

"Sabemos que estamos passando por um momento mais complicado do que o habitual. Os jogadores falaram durante uma hora e dissemos muitas coisas uns aos outros; (coisas) boas, menos boas, algumas que eles não gostaram, mas conversamos", acrescentou Hazard, sem entrar em detalhes.

O versátil zagueiro Thymoty Castagne discutiu a situação nesta quarta-feira (30) na coletiva de imprensa.

"Você tem que ir para a guerra pelos seus companheiros e nós não fizemos isso o suficiente. Mas não temos a confiança tão baixa quanto as pessoas pensam", afirmou.

"Temos que deixar a negatividade de fora. As histórias inventadas visam criar um clima ruim no grupo", continuou Courtois, o melhor goleiro da Copa de 2018, na Rússia.

A Bélgica encontra uma Croácia que iniciou o Mundial com um empate sem gols diante do Marrocos, mas conseguiu se recuperar contra o Canadá com uma vitória imponente por 4 a 1.

Finalista do último Mundial, a equipe do técnico Zlatko Dalic teve um desempenho mais sólido liderado pelo veterano Luka Modric e Mateo Kovacic contra o time veloz do Canadá.

"A Croácia mostrou sua força e qualidade. Superamos uma fase, mas ainda vamos enfrentar uma equipe muito boa como a Bélgica. Não podemos deixar a euforia tomar conta", disse Dalic.

Já o treinador da Bélgica, Roberto Martínez, agradeceu pela sorte de ter uma "segunda oportunidade" na competição, apesar do desempenho abaixo do esperado de seu elenco.

"Amanhã não há dúvidas, é um momento para desfrutar, uma oportunidade para vencer. Jogamos contra uma das melhores equipes do torneio e é um desafio", acrescentou o espanhol nesta quarta-feira (30), antecipando que vai dar mais destaque a Romelu Lukaku, que jogou apenas dez minutos contra o Marrocos, após chegar lesionado à Copa do Mundo.

