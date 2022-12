Dois cineastas e uma jornalista são presos no Irã

Autoridades iranianas detiveram dois cineastas responsáveis por um vídeo de apoio aos protestos no país que viralizou, anunciou uma ONG nesta quarta-feira (30), no mesmo dia em que foi divulgada a prisão de uma jornalista que trabalhava para um periódico reformista.

A diretora e atriz Soheila Golestani e o diretor Hamid Pourazari, que promoveram um vídeo mostrando artistas iranianas sem véu, foram detidos, segundo a organização não governamental Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos.

A ONG não soube dizer onde eles estão atualmente. De acordo com algumas fontes, os dois foram detidos na noite de terça-feira, enquanto a seleção iraniana jogava contra os Estados Unidos na Copa do Mundo do Catar.

No vídeo, publicado no domingo, Golestani caminha por um parque com a cabeça descoberta e vestida de preto, parando perto de uma escada e olhando para a câmera. Depois, outras nove mulheres e cinco homens se juntam a ela.

Todos os que aparecem no vídeo são atores iranianos, segundo o site Iran Wire.

Por outro lado, uma jornalista iraniana que trabalhava para o periódico reformista Shargh foi detida no domingo, noticiou o periódico na quarta-feira, em meio aos protestos que acontecem desde meados de setembro. Milhares de pessoas foram detidas na repressão às manifestações, entre elas vários jornalistas.

"Os policiais prenderam Nastaran Farokheh, uma jornalista do jornal Shargh, em sua casa no domingo e confiscaram seu celular e os de seus parentes, assim como seu computador", reportou o veículo.

O Irã é cenário de um movimento de protestos desencadeados pela morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curdo-iraniana detida três dias antes pela polícia da moral por violar o código de vestimenta da República Islâmica, que exige o uso do véu em público.

