Deslizamento em rodovia do Paraná deixa 2 mortos e ao menos 30 desaparecidos

Duas pessoas morreram e estima-se que ao menos 30 estejam desaparecidas após um deslizamento de terra que arrastou cerca de 20 veículos em uma rodovia no Paraná, informaram os bombeiros nesta quarta-feira (30).

O deslizamento, ocorrido na segunda, arrastou carros e caminhões que transitavam pela rodovia BR 367, no Paraná, onde chove forte há vários dias.

Imagens impressionantes divulgadas pelos bombeiros mostram uma enorme mancha marrom em meio à vegetação desta região montanhosa.

A lama levou tudo pelo caminho e cobriu dezenas de metros da estrada asfaltada, onde os veículos mal podiam ser vistos.

O mau tempo retardou muito os trabalhos de resgate, nos quais foram encontrados dois corpos e seis sobreviventes, segundo o último boletim dos bombeiros.

"São 54 bombeiros militares trabalhando, de forma ininterrupta, há mais de 35 horas", informou em nota publicada na tarde desta quarta-feira a Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

A previsão de mais chuvas é um dos "principais desafios" dos socorristas nas próximas horas, devido à preocupação de que ocorram "novos episódios de deslizamento", acrescentou.

Ainda não foi informado um número preciso de desaparecidos.

"A gente não tem como precisar o número exato de vítimas porque um veículo leva de uma a cinco pessoas. Por isso, estamos trabalhando com a hipótese que temos, de 30 a 50" desaparecidos, disse nesta quarta-feira em coletiva de imprensa o comandante dos Bombeiros do Paraná, Manoel Vasco.

Roberto Justus, prefeito de Guaratuba, a cidade mais próxima à rodovia afetada pelo deslizamento, no litoral sul do Paraná, está entre os sobreviventes.

"Foi uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo, nos carregou para cima dos outros carros... Só estamos vivos por um livramento de Deus [...] Muita terra, muita pedra que veio para cima de todos os carros. A lama veio por baixo do carro, nos ergueu", relatou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Os bombeiros usaram drones equipados com câmeras térmicas nas áreas de buscas com a esperança de encontrar sobreviventes.

Outros estados do sul do país, mas também de outras regiões, continuavam nesta quarta sob alerta meteorológico para chuvas intensas, segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No estado de Sergipe, no Nordeste, pelo menos uma pessoa morreu na madrugada desta quarta-feira após ser arrastada dentro de seu veículo quando transitava por uma rodovia, informou a imprensa local. Segundo imagens exibidas pela TV, parte da via desabou por completo por causa da enxurrada provocada pela chuva.

No último verão, os deslizamentos provocados pelas fortes chuvas causaram centenas de vítimas no Brasil.

A pior tragédia ocorreu em fevereiro passado, quando mais de 200 pessoas morreram em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

