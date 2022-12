Cúpula da Aliança do Pacífico é confirmada para 14 de dezembro no Peru

A próxima cúpula da Aliança do Pacífico será realizada em 14 de dezembro no Peru, confirmaram nesta quarta-feira (30) o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e a chancelaria peruana.

Durante sua costumeira coletiva matinal, o presidente mexicano informou que é "muito provável" que viaje ao país sul-americano nesta data, após ter recebido telefonemas de seus contrapartes, o peruano Pedro Castillo e o chileno Gabriel Boric.

"Eles me telefonaram para me perguntar se eu concordava em que a reunião ocorresse no dia 14 [de dezembro] e já respondi que sim", comentou López Obrador.

"Eu iria a esse encontro, a essa reunião, porque também vamos entregar a presidência da Aliança do Pacífico a Pedro Castillo", acrescentou o presidente mexicano.

Mais tarde, a chancelaria peruana confirmou, por meio do Twitter, que "receberá a Presidência Pro Tempore da Aliança do Pacífico, em Lima, no próximo 14 de dezembro".

A pasta acrescentou, ainda, que o evento terá a presença de Boric, López Obrador e do presidente colombiano, Gustavo Petro.

Na terça, os presidentes chileno e peruano anunciaram em Santiago que a cúpula seria realizada em Lima, mas não tinham informado uma data exata para o encontro.

A XVII cúpula de chefes de Estado desta instância regional, que reúne Chile, Peru, México e Colômbia, seria celebrada originalmente entre 24 e 26 de novembro, na Cidade do México, mas foi suspensa depois que o Congresso peruano negou a Castillo uma permissão para participar.

Os legisladores peruanos rejeitaram a permissão de viagem ao presidente, que é alvo de investigações por suspeita de corrupção, em meio à crise política no país andino.

López Obrador, que pediu, sem sucesso, que o Congresso peruano reconsiderasse sua decisão e permitisse a Castillo viajar ao seu país para participar da cúpula, tinha antecipado na semana passada que o encontro dos presidentes da Aliança poderia ocorrer no Peru.

A Aliança do Pacífico, uma iniciativa de integração regional que começou a funcionar em 2012, busca avançar progressivamente para a livre circulação de bens, serviços, capitais e cidadãos de seus países.

