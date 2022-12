Cuba culpa traficantes por acidente marítimo que matou 7 migrantes

O choque entre dois barcos perto do litoral de Cuba, que deixou sete mortos em outubro, ocorreu porque um suposto traficante de migrantes perdeu o controle de sua lancha e atingiu o barco da Guarda de Fronteiras, informaram nesta terça-feira (29) autoridades da ilha.

O acidente ocorreu em 29 de outubro, quando uma lancha rápida com dois motores, procedente dos Estados Unidos, violou o mar territorial de Cuba, afundando ao norte de Baía Honda, na província de Artemisa (oeste), após colidir com uma unidade da Guarda de Fronteiras.

Três homens, três mulheres e uma criança morreram no incidente, que envolveu 24 cubanos que tentavam emigrar e dois pilotos de lancha, que supostamente estavam traficando pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante um programa de televisão, Víctor Álvarez Valle, segundo chefe de investigação criminal do Ministério do Interior de Cuba, informou que os agentes da Guarda de Fronteiras tentaram acompanhar a embarcação de migrantes ao detectarem que o condutor havia batido em corais com a parte inferior do barco e perdido o controle, enquanto tentava fugir.

O condutor acelerou ao máximo, sem controle e fez "uma manobra brusca para a esquerda, entrando no caminho da lancha da Guarda de Fronteiras", que não conseguiu evitar o impacto, o que fez com que a embarcação de migrantes virasse.

As autoridades identificaram Héctor Meizoso como proprietário da embarcação, com capacidade para apenas seis pessoas. Este cubano, que vive nos Estados Unidos, já tinha cumprido 13 anos de prisão na ilha por tráfico de pessoas, explicou Álvarez.

Segundo as autoridades cubanas, Meizoso pediu a Luis Manuel Borges, outro cubano residente na Flórida, que conduzisse a lancha até o litoral cubano para trazer para os Estados Unidos seus familiares e outros cinco migrantes, dos quais cobrou cerca de 12.000 dólares por cada lugar.

Em troca, Meizoso ofereceu a Borges lugares na lancha para três pessoas.

Agora, Borges está detido, vários familiares de Meizoso morreram e outros estão sendo processados, segundo as autoridades cubanas, que apresentaram em vídeo algumas dessas pessoas confessando.

A colisão se insere no êxodo maciço de cubanos em meio à pior crise econômica do país em três décadas, com escassez de alimentos, remédios, combustível e apagões cotidianos.

Cerca de 224 mil cubanos ingressaram no território americano, de forma irregular, em um ano, segundo dados publicados em outubro pelo escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça dos EUA.

No total, 6.182 cubanos foram repatriados no mesmo período, depois de terem sido interceptados no mar pela Guarda Costeira dos Estados Unidos.

lp/mas/rd/gm/rpr/ic

Tags