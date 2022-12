Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, líder mundial em tecnologia e serviços do setor de áudio digital, podcast e radiodifusão, lançou hoje o seu Streaming Metrics Global Ranker mensal, assim como os Rankers regionais de Streaming dos EUA, América Latina e EMEA para outubrode 2022. Os rankers da Triton oferecem informações sobre as rádios e redes de streaming de áudio com melhor desempenho no mundo inteiro para o mês de outubro.

Os resultados completos do Ranker Global e Regionais de outubrode 2022 podem ser encontrados aqui.

Os serviços Webcast Metrics e Streaming Metrics da Triton são o padrão da indústria para dados de consumo de áudio on-line. Eles proporcionam dados confiáveis e validados que permitem aos publishers de áudio do mundo inteiro analisar o consumo de seu conteúdo por período do dia, tipo de dispositivo, localização geográfica, plataforma de distribuição e muito mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a Triton Digital

Triton Digital® é líder mundial em tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast e difusão de rádio. Operando em mais de 80 países, a Triton oferece tecnologia inovadora que permite às rádios, podcasters e serviços de música on-line aumentar a audiência, maximizar a receita e simplificar suas operações diárias. Além disso, a Triton capacita a indústria global de áudio on-line com o Webcast Metrics®, o principal serviço de medição de áudio on-line, e o Podcast Metrics, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pela IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade incomparáveis, a Triton continua concentrada em seu compromisso de conectar o áudio, o público e os anunciantes para promover incessantemente o crescimento da indústria on-line global. Para obter mais informações, acesse www.TritonDigital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005913/pt/

Contato

Para obter mais informações, somente imprensa: Maryellen Sartori fama PR pela Triton Digital Tritondigital@famapr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags