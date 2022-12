Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC, designer e fabricante de aditivos de sistemas mecânicos complexos para o setor aeroespacial, de defesa e espacial, anunciou hoje que desenvolveu parâmetros de material proprietários para liga C103, uma liga de nióbio de alto desempenho adequada para foguetes, jatos e aplicações de propulsão por satélite. O metal refratário, que é difícil de imprimir sem um extenso desenvolvimento de parâmetros, foi desenvolvido em uma impressora EOS GmbH M290 e representa o 29o parâmetro de material de propriedade desenvolvido pela Sintavia para uso de seus clientes OEM do setor aeroespacial, defesa e espacial.

As propriedades mecânicas do C103 da Sintavia incluem uma densidade impressa de 99,94% e um alongamento na direção Z de 32% após um ciclo de alívio de tensão padrão. Os dados completos de desempenho do conjunto de parâmetros C103 da Sintavia podem ser encontrados no site da empresa, www.sintavia.com/materials-guide/.

"Devido a seu ponto de fusão extremamente alto, o nióbio é amplamente reconhecido como um excelente material para aplicações de propulsão espacial, especificamente propulsores com controle de reação e propulsores com controle de altitude", disse Pavlo Earle, Vice-Presidente de Engenharia de Tecnologia da Sintavia. "Com este desenvolvimento, a Sintavia pode oferecer a seus clientes do setor espacial componentes que incorporam propriedades mecânicas com liderança no setor. Quando combinados com o design igualmente melhor da categoria e a capacidade de produção de aditivos da Sintavia, nossos parâmetros C103 oferecem a nossos clientes uma solução industrial confiável e de alta qualidade para aplicações em temperaturas extremas."

O Sr. Earle acrescentou que a Sintavia está atualmente desenvolvendo padrões proprietários a outros materiais refratários para uso no setor aeroespacial, de defesa e espacial.

Sobre a Sintavia

A Sintavia projeta e imprime em sistemas avançados 3D de propulsão e termodinâmica para clientes do setor aeroespacial e de defesa. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui vários credenciamentos Nadcap, além de outros no setor aeroespacial. Para mais informação, acesse http://www.sintavia.com.

