Comunicado do Business Wire :Sekisui House, Ltd.

A Escola de Pós-Graduação em Ciências Agrícolas e da Vida (Graduate School of Agricultural and Life Sciences - GSALS) da Universidade de Tóquio e a Sekisui House, Ltd. irão lançar um projeto de pesquisa conjunto sobre biodiversidade e saúde humana em 1º de dezembro de 2022. O projeto irá investigar os benefícios que a biodiversidade e a natureza urbana ambientais têm sobre a saúde e o bem-estar humano. Esta será a primeira iniciativa do mundo a investigar de modo abrangente os efeitos da interação com a natureza próxima de um jardim rico em biodiversidade na saúde dos moradores e suas atitudes e comportamento quanto à natureza.

O Laboratório de Ecologia da Conservação1, Departamento de Estudos do Ecossistema, GSALS da Universidade de Tóquio realiza pesquisas sobre a conservação da biodiversidade urbana e a gestão dos serviços do ecossistema (os benefícios para a sociedade humana fornecidos pelos ecossistemas). O Laboratório estuda a relação entre a natureza e a saúde humana desde 2016, e suas pesquisas indicam que as interações com a natureza podem levar à melhoria da saúde e bem-estar humano. Entretanto, a questão de como estes benefícios para a saúde podem variar dependendo da qualidade e não da quantidade da natureza ainda não foi explorada.

Em 2020, o Laboratório de Ecologia da Conservação da GSALS da Universidade de Tóquio investigou como dois meios de interação com a natureza, a frequência do uso de espaços verdes e a visualização da hortaliças das janelas das residências, afetam a saúde mental dos residentes urbanos (autoestima, satisfação com a vida, felicidade, sintomas de depressão / ansiedade e solidão). Os resultados desta pesquisa mostraram que não apenas as pessoas que usam espaços verdes com frequência, mas também aquelas que moram em residências com vista para espaços verdes relataram melhor a saúde mental.² Isto sugere que as pessoas podem se beneficiar dos efeitos psicológicos da natureza dentro de suas próprias residências, mesmo se não estiverem fisicamente presentes em espaços verdes.

-0- *T No gráfico anexo, a magnitude dos efeitos positivos (à direita da linha tracejada) e negativos (à esquerda da linha tracejada) indica que cada fator tem uma relação positiva ou negativa com cada medida de saúde mental. Por exemplo, "visão ecológica" está associada a baixos níveis de sintomas de depressão e ansiedade, enquanto "impacto da COVID-19 na renda" está associado a altos níveis de tais sintomas. A análise dos resultados mostrou que vivenciar a natureza pode afetar a saúde mental do mesmo modo que fatores como renda tradicionalmente considerados importantes à saúde mental. *T

Desde 2001, a Sekisui House busca a conservação da biodiversidade através da criação de redes ecológicas em bairros residenciais urbanos quanto ao Projeto Gohon no Ki, uma proposta de criação de jardins e comunidades com espécies arbóreas nativas da região em questão. Uma pesquisa conjunta realizada com o Laboratório Kubota da Universidade de Ryukyu e a Think Nature Inc. desde 2019 revelou que este foco no plantio de árvores nativas de jardins em linha com o Projeto Gohon no Ki aumentou a biodiversidade em áreas urbanas (as três principais áreas metropolitanas do Japão), onde a biodiversidade reduziu significativamente.

O novo projeto de pesquisa conjunto irá combinar métodos analíticos desenvolvidos pelo Laboratório de Ecologia de Conservação da GSALS da Universidade de Tóquio com o Projeto Gohon no Ki da Sekisui House para conservar a biodiversidade, naquela que é a primeira tentativa mundial de investigar cientificamente os efeitos de hortaliças de jardins com biodiversidade sobre a saúde de seres humanos e bem-estar. Esta pesquisa também visa demonstrar a importância, do ponto de vista da biodiversidade, de criar jardins ricos em biodiversidade ao invés de simplesmente "hortaliça".

O Laboratório de Ecologia da Conservação da GSALS da Universidade de Tóquio vem realizando pesquisas para testar cinco hipóteses sobre a relação entre a saúde humana e as interações com a natureza sob temas de saúde mental, saúde física, funções cognitivas e saúde da comunidade. Por ora, o novo projeto de pesquisa conjunto irá se concentrar em duas hipóteses referentes à saúde mental e uma hipótese referente às funções cognitivas. Contudo, este é um projeto de pesquisa conjunto a longo prazo que, posteriormente, também irá analisar a saúde da comunidade e outros temas referentes à saúde.

Hipóteses

-0- *T Tema Hipótese Saúde mental 1 As pessoas que interagem com a natureza no jardim têm menos emoções negativas (depressão, sintomas de ansiedade, estresse, etc.) e mais emoções positivas (qualidade de vida, felicidade, etc.). 2 Pessoas que podem ver a natureza pelas suas janelas têm melhor saúde mental. Funções cognitivas 3 A interação com a natureza no jardim melhora as funções cognitivas. Saúde da comunidade 4 A interação com a natureza no jardim contribui para a saúde da comunidade. Saúde física 5 Praticar exercícios em ambientes naturais oferece mais benefícios à saúde do que exercícios em ambientes fechados. *T

O professor associado da GSALS da Universidade de Tóquio, Masashi Soga, comentou o seguinte sobre este projeto de pesquisa conjunto.

"As pessoas sempre recorreram à natureza em busca de relaxamento e tranquilidade, e os recentes avanços em pesquisa e tecnologia possibilitaram quantificar estes benefícios intangíveis à saúde. Entretanto, muito pouco se sabe sobre o papel desempenhado pela biodiversidade no fornecimento destes benefícios à saúde. Se pudéssemos aclarar este tema, poderíamos desenvolver o tipo de gestão da paisagem e dos espaços verdes que respalda a coexistência com a natureza, pois é desejável tanto do ponto de vista da conservação da biodiversidade como da melhoria da saúde humana.

Este projeto de pesquisa conjunto é uma investigação em larga escala de como a interação com a natureza em nossos jardins, talvez a natureza mais familiar para a maioria de nós, afeta nossa saúde e bem-estar. A biodiversidade dos jardins é uma área difícil de estudar até agora, mas os dados de plantio nacionais da Sekisui House irão nos permitir conduzir a primeira investigação abrangente do mundo sobre a relação entre a biodiversidade de jardins e a saúde humana e o modo como as pessoas apreciam e interagem com a natureza. Até agora, as discussões sobre os benefícios da natureza para a saúde tendiam a ter foco em extensões relativamente grandes de hortaliças, como espaços verdes e florestas, mas com este novo estudo, esperamos esclarecer a importância de realmente 'viver com a natureza'. Esperamos que nossos resultados de pesquisa sejam úteis para promover a conservação da biodiversidade urbana."

A GSALS da Universidade de Tóquio e a Sekisui House visam contribuir para a conservação da biodiversidade urbana e a criação de uma sociedade positiva para a natureza, ao compartilhar as descobertas da investigação sobre o modo como as interações com a natureza próxima em ambientes urbanos afetam a saúde mental das pessoas e a maneira como apreciam e interagem com a natureza.

Notas

Escola de Pós-Graduação em Ciências Agrícolas e da Vida, Universidade de Tóquio

A Escola de Pós-Graduação em Ciências Agrícolas e da Vida da Universidade de Tóquio oferece uma educação sistemática passo a passo em ciências aplicadas no campo da agricultura. Através de suas atividades educacionais e de pesquisa, visa nutrir as pessoas com o tipo de percepção, habilidades práticas e qualidades de liderança necessárias para satisfazer as necessidades da sociedade internacional mediante atividades sociais, culturais e industriais.

Projeto Gohon no Ki da Sekisui House

O Projeto Gohon no Ki foi lançado pela Sekisui House em 2001 como uma iniciativa para conservar a biodiversidade através do paisagismo ecológico e da ecologização dos jardins de seus clientes com a cooperação deles. Com base no conceito de plantar cinco árvores nativas locais, três para aves e duas para borboletas, e usar a paisagem tradicional japonesa de satoyama como modelo, o Projeto Gohon no Ki propõe a ecologização de jardins e comunidades locais com espécies de árvores nativas apropriadas ao clima local e benevolente para aves, borboletas e outra fauna local. No ano fiscal de 2021, a Sekisui House plantou 1,01 milhão de árvores, fazendo crescer o número de árvores plantadas desde o lançamento do Projeto Gohon no Ki em 2001 para 18,1 milhões de árvores (em janeiro de 2022). Desde 2019, a empresa trabalha com o Laboratório Kubota da Universidade de Ryukyu e a Think Nature Co., Ltd. a fim de avaliar quantitativamente a contribuição da ecologização do tipo de rede para a biodiversidade urbana. Em 2021, desenvolveu o primeiro mecanismo do mundo para avaliar quantitativamente a biodiversidade urbana usando big data sobre números de árvores, espécies, dados de localização e ecossistemas para determinar a eficácia da conservação da biodiversidade, ao publicá-lo como a "metodologia positiva para a natureza".

Escola de Pós-Graduação em Ciências Agrícolas e da Vida, Dados do Laboratório Soga da Universidade de Tóquio

