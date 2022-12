Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

OPEX® Corporation, líder mundial em Automação de Próxima Geração por quase 50 anos, recebeu as principais honras no Document Manager Magazine DM Awards por sua inovadora tecnologia de digitalização Gemini?. Um painel independente de juízes da indústria nomeou o scanner Gemini da OPEX como o "Produto do Ano de Imagens: Alto Volume", superando outros nove finalistas.

A tecnologia de digitalização "Right-Speed" da Gemini foi lançada em abril de 2022 para complementar o portfólio de soluções de automação de documentos e correios da OPEX.

O DM Awards, agora em sua 16ª edição, foi criado para mostrar, reconhecer e recompensar as mentes pioneiras do setor em produtos e serviços de tecnologia. Mais de 200 pessoas compareceram à cerimônia de premiação deste ano, realizada no Leonardo Royal Hotel, no centro de Londres (Inglaterra), em 17 de novembro de 2022.

"Este prêmio reconhece nosso esforço contínuo para oferecer inovação em automação a clientes do mundo inteiro", disse Scott Maurer, presidente da OPEX International. "O Gemini combina recursos de alto volume com uma capacidade única de digitalizar documentos de tamanhos diferentes em velocidades diferentes sem trocar de equipamento, o que maximiza o rendimento e reduz o tempo de preparação dos operadores."

A tecnologia Gemini Right-Speed da OPEX não tem rival no mercado de automação de documentos. Um dos scanners mais versáteis disponíveis, seus recursos incluem:

-- Manuseio superior de papel

-- Configuração de software

-- Escalabilidade para o futuro

-- Velocidades de digitalização de até 240 páginas por minuto

-- Design de alimentador duplo com capacidade para alimentação contínua

-- Cinco recipientes de classificação programáveis

-- Design ergonômico com área de trabalho personalizável para maior conforto e produtividade do operador

Além das soluções de automação de documentos e correios, como o scanner Gemini, a OPEX oferece uma série de tecnologias de automação de armazéns líderes do setor. Por quase cinco décadas, a OPEX prestou serviços como uma parceira confiável, colaborando estreitamente com os clientes para desenvolver soluções personalizadas e escaláveis que transformam a forma como conduzem os negócios.

A OPEX é verticalmente integrada - inovando, projetando, fabricando, vendendo e prestando soluções automatizadas. Isso se traduz no mais alto grau de equipamentos de qualidade, operações confiáveis, longevidade do produto e experiência excepcional do cliente.



OPEX Corporation é líder mundial em Automação de Próxima Geração, fornecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correios. Com sede em Moorestown (EUA) - e instalações em Pennsauken e (EUA), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália -, a OPEX possui mais de 1,6 mil funcionários que estão continuamente reimaginando e fornecendo soluções de tecnologia personalizadas e escaláveis que resolvem os desafios comerciais atuais e futuros.



Colleen Ciak cciak@opex.com +1 856.727.1100 (ramal 5350) +1 856.912.4952 (celular)

