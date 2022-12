Comunicado do Business Wire :MSCI

A MSCI (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos, anunciou hoje que suas metas aprimoradas de redução de emissões líquidas zero (net-zero) de gases de efeito estufa (GEE) foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). A MSCI tem orgulho de estar no primeiro grupo de empresas a receber aprovação para suas metas de emissões líquidas zero (net-zero) da SBTi, um órgão global que possibilita que as empresas estabeleçam metas ambiciosas de redução de emissões de acordo com a ciência climática mais recente.

Henry Fernandez, presidente e diretor executivo na MSCI, disse: "Prevenir os piores impactos de um clima mais quente demanda ações urgentes e exigirá uma ação consertada em todos os setores da indústria. Estou muito satisfeito de anunciar nossos novos compromissos logo após esse tremendo impulso que surgiu na COP27. Como uma empresa pública que fornece ferramentas de investimento de emissões líquidas zero (net-zero) e que pediu aos participantes dos mercados de capitais que apoiem a descarbonização, nos esforçamos para ser transparentes sobre nossas próprias emissões e impacto. Os compromissos aprimorados da MSCI nos ajudarão a promover a responsabilidade e estar alinhados com um caminho climático sustentável".

Tia Counts, chefe de responsabilidade e diretora de diversidade na MSCI,disse:"Em 2021, reduzimos as emissões de GEE de Escopo 1 e 2 em 75% e nossas emissões GEE de Escopo 3 também diminuíram. Embora nossa trajetória para a redução de emissões de GEE não seja totalmente linear e evolua com o tempo para se alinhar com a ciência, tecnologia e dados mais recentes, vamos garantir relatórios transparentes de nosso progresso, incluindo em relação às metas aprimoradas que estamos felizes de anunciar hoje".

Transição das emissões líquidas zero (net-zero) e compromissos da MSCI

A MSCI reafirmou o seu compromisso de alcançar emissões líquidas zero de GEE pela cadeia de valor até 2040 e aprimorou suas metas científicas de redução de emissões de GEE de curto prazo, longo prazo e zero líquido, que foram aprovadas pela SBTi.

A MSCI aprimorou suas metas com base na ciência das seguintes maneiras:

-- Acelerou o cronograma para a redução das emissões absolutas de GEE dos Escopos 1, 2 e 3 de 2035 a 2030

-- Metas de curto prazo aprimoradas (ou seja, 2030) para redução das emissões absolutas de GEE dos Escopos 1 e 2 em 80% e redução das emissões absolutas de GEE do Escopo 3 em 50%, em comparação com as metas anteriores de 50% e 20%, respectivamente

-- Compromisso com as metas de longo prazo para redução das emissões absolutas de GEE dos Escopos 1, 2 e 3 em 90% até 2040

As metas de curto e longo prazo acima se alinham com a trajetória de 1,5 °C. Todas as reduções percentuais mencionadas são do ano base de 2019.

Para alcançar suas metas aprimoradas de curto e longo prazo, a MCSI também anunciou os seguintes novos marcos para 2025:

-- Alcançar 100% de eletricidade renovável

-- Reduzir as emissões absolutas de GEE dos Escopos 1 e 2 em 60%

-- Aumentar seus fornecedores para 60% por gastos com metas baseadas na ciência, que são hoje de 36%

O anúncio de hoje ressalta o compromisso de longa data da MSCI com a ação climática e complementa o seu papel como membro fundador da Net Zero Financial Service Providers Alliance, que une os principais provedores de índices, agências de classificação de crédito, provedores de pesquisa e dados, firmas de contabilidade, bolsas financeiras e outros fornecedores de infraestrutura de mercado que estão em conformidade com um caminho de 1,5 °C.

Mais informações sobre as iniciativas da MSCI para a redução de seu impacto ambiental geral podem ser encontradas em nosso Plano de Transição Climática. Mais informações relacionadas aos esforços da MSCI para integrar ainda mais as considerações de sustentabilidade em nossas operações podem ser encontradas em nosso mais recente questionário CDP e no relatório Força-tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre responsabilidade corporativa e planos e metas relacionados ao clima. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, e envolvem riscos que podem causar resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida neles. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K e nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, além de outros relatórios que arquivamos na Securities and Exchange Commission. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. A inclusão de informações neste comunicado à imprensa sobre oportunidades e riscos climáticos não deve ser interpretada como uma caracterização em relação à materialidade ou impacto financeiro dessas informações em relação à MSCI. Nenhuma informação contida aqui constitui uma recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU OUTRO REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

